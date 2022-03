Bratislava 17. marca (TASR) - Daňové priznanie zohráva rolu aj pri hypotéke pre podnikateľov. Riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová uviedla, že pri hypotéke u žiadateľov živnostníkov a spoločníkov s.r.o. rozhoduje nielen druh podnikateľskej činnosti a dĺžka podnikania, ale najmä výška zdokladovaných príjmov.



"Väčšina bánk v posledných dňoch už zvýšila úrokové sadzby, teda je vhodné si svoje úverové limity a možnosti preveriť vopred. Drahší úver môže na základe zdokladovaného príjmu o niečo viac skresať úverový strop. Takže ak chce podnikateľ na hypotéke získať čo najlepšie podmienky, optimalizované daňové priznanie môže jeho plány skrížiť alebo aj úplne prekaziť," vysvetlila Šablová.



Pokračovala, že ak podnikateľ uvažuje nad hypotékou, alebo chce svoj úver refinancovať či navýšiť, ešte pred podaním žiadosti v banke by si mal urobiť predbežnú kalkuláciu svojich možností a limitov naprieč celým bankovým trhom. "Pre živnostníkov aj majiteľov s.r.o. platí, že pri žiadosti o úver musia mať ukončené aspoň jedno zdaňovacie obdobie a podnikanie musí trvať aj naďalej. Potrebujú preukázať kladné daňové priznanie, teda mali by mať vyššie príjmy ako náklady, zároveň musia mať vysporiadané všetky záväzky voči štátnym inštitúciám, ako je daňový úrad, zdravotná a Sociálna poisťovňa. Tieto podmienky platia vo všetkých bankách, ale čo sa týka výpočtu akceptovateľného príjmu z predložených výsledkov podnikania, v tomto sú v bankách rozdiely," upozornila Šablová.



Ešte pred podaním daňového priznania sa preto oplatí poradiť s finančným sprostredkovateľom, ktorý môže klienta usmerniť, na čo si dať pozor. "Podnikateľ by si mal vopred preveriť, akým spôsobom práve jemu môže banka uznať príjem podľa predpokladaných tržieb či zisku po zdanení. V niektorých prípadoch o výške uznaného príjmu rozhoduje aj to, či si uplatníte paušálne alebo skutočné výdavky. Takisto môže byť problém, ak podnikateľ uzavrie výsledky podnikania do straty a má záujem čerpať úver," opísala Šablová.



Každá banka má iný pohľad na to, ktorý príjem a za aké sledované obdobie klientovi uzná. Preto ak si podnikateľ optimalizuje daňové priznanie, aby platil čo najnižšie dane, v niektorých bankách tak svoje šance na požadovanú výšku úveru zníži. "Každá banka má svoj vlastný kľúč, podľa ktorého posudzuje žiadateľov o úver. Najväčšie rozdiely vznikajú práve pri príjmoch z podnikania alebo rôznych neštandardných zárobkoch. Preto ak máte príjem z podnikania, môže sa stať, že v jednej banke vám vyjde hypotéka len na polovicu sumy, ktorú požadujete, zatiaľ čo iná banka vám dokáže schváliť potrebnú výšku úveru, a naopak v tretej nebudete mať žiadnu šancu, lebo nie každá banka pri hypotéke akceptuje príjem z podnikania," konštatovala Šablová.



Dá sa podľa nej povedať, že zamestnanci na trvalý pracovný pomer majú najväčšiu šancu na hypotéku, podnikatelia sú naopak pre banku najrizikovejší. "Príjem podnikateľov totiž môže kolísať podľa toho, ako sa im darí. V niektorých mesiacoch zarobia viac a v iných menej. Rizikoví sú aj z toho dôvodu, že môžu svoj oficiálny príjem ovplyvniť. Hoci sa dnes snažíme ušetriť, kde sa dá, optimalizácia daní pred žiadosťou o hypotéku naozaj nie je šťastné riešenie," dodala Šablová.