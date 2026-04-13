Daňové úľavy pre inovatívne firmy v Holandsku favorizovali veľké mená
Cieľom finančného „balíka pre inovácie“ bolo stimulovať spoločnosti k vykonávaniu výskumu a vývoja v Holandsku.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 13. apríla (TASR) - Približne 90 percent z daňových úľav vo výške 2,9 miliardy eur, ktoré vláda v minulom roku poskytla inovatívnym spoločnostiam v Holandsku, išlo výrobcovi strojov na výrobu čipov ASML, americkej farmaceutickej firme MSD a online cestovnej kancelárii Booking.com. Na prieskum, ktorý v pondelok zverejnili denníky Financieele Dagblad a Trouw, upozornil bruselský spravodajca TASR.
Spoločnosť MSD, ktorá je americkou spoločnosťou (v USA známa ako Merck), do značnej miery zastavila všetky svoje výskumné aktivity v Holandsku, čo vyvoláva otázky o tom, či bola oprávnená získať daňové výhody, uviedol denník Financieele Dagblad.
Vláda vlani spoločnosti MSD poskytla daňovú úľavu v celkovej výške 922 miliónov eur. Od roku 2019 firma dokázala znížiť svoje daňové náklady v Holandsku približne o štyri miliardy eur. Podľa denníka je to do značnej miery vďaka protirakovinovému lieku Keytruda, pôvodne vyvinutému v Holandsku, ktorý vlani dosiahol tržby vo výške približne 27 miliárd eur.
Spoločnosť MSD však v roku 2016 zatvorila svoju výskumnú divíziu so sídlom v meste Oss na juhu krajiny, kde bol vyvinutý liek Keytruda. Výrobu presunula do Írska. Spoločnosť si ponechala len výskumnú divíziu pre zdravie zvierat v mestečku Boxmeer.
Veľká časť príjmov z predaja lieku Keytruda smeruje cez Holandsko, pretože patent vlastní holandská spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vyberá licenčné poplatky po celom svete. MSD platí za túto spoločnosť iba deväťpercentnú daň z príjmov právnických osôb, a nie 25 %, práve kvôli rozhodnutiu daňového úradu poskytnúť firme úľavy.
„Toto nie je to, na čo je inovačný balík určený,“ povedal pre Financieele Dagblad profesor daňového práva Jan van de Streek. Upozornil, že americká spoločnosť nemá laboratóriá, vysokohodnotné pracovné miesta a investície, ktoré krajina potrebuje. „To, že zdaňujeme globálny príjem tejto spoločnosti nižšou sadzbou, nerobí nič v prospech naše investičnej klímy,“ upozornil profesor.
Spoločnosť MSD pre denník uviedla, že daňová úľava bola uplatnená na viacero produktov a dohodnutá s „príslušnými orgánmi“. Spoločnosť má v Holandsku takmer 4000 pracovníkov. Ministerstvo financií zareagovalo, že hodnotenie systému daňových úľav ukázalo, že do značnej miery systém dosiahol svoje ciele. Súčasná koaličná vláda chce v tomto druhu daňových úľav pokračovať.
Vládna agentúra pre makroekonomické prognózy (CPB) a Vedecká rada pre vládnu politiku (WRR) tiež kritizovali spôsob, akým daňové úľavy prospeli úspešným a etablovaným spoločnostiam, uviedol denník Trouw.
Podľa údajov Národného štatistického úradu (CBS) v roku 2023 z daňových úľav profitovalo 2700 spoločností - väčšina z nich boli malé firmy.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
