< sekcia Ekonomika
Daňové úrady v Prešove a Košiciach ponúknu v dražbách štyri vozidlá
Daňový úrad Prešov draží hybridnú Toyotu, ktorá bola prvýkrát evidovaná v máji 2021 a má najazdených necelých 36.000 kilometrov. Vyvolávacia cena je stanovená na 13.170,50 eura.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Finančná správa (FS) pokračuje v predaji majetku zaisteného v súvislosti s daňovými nedoplatkami prostredníctvom verejných dražieb. V priebehu marca ponúknu daňové úrady v Prešove a Košiciach na predaj štyri osobné motorové vozidlá. TASR o tom informoval hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.
Daňový úrad Prešov draží hybridnú Toyotu, ktorá bola prvýkrát evidovaná v máji 2021 a má najazdených necelých 36.000 kilometrov. Vyvolávacia cena je stanovená na 13.170,50 eura. Automobil je podľa finančnej správy plne funkčný a má platnú technickú aj emisnú kontrolu do roku 2027.
Daňový úrad Košice pripravuje dražby ďalších troch vozidiel. Ide o biely sedan Mercedes-Benz CLA 180 s automatickou prevodovkou a benzínovým motorom, ktorého vyvolávacia cena je 8267 eur. V ponuke je aj nepojazdný naftový Peugeot 208, ktorý v minulosti slúžil ako cvičné vozidlo autoškoly, s vyvolávacou cenou 2417 eur, a benzínový Renault Clio, taktiež z prostredia autoškoly, s vyvolávacou cenou 1328 eur. „V prípade týchto dražieb ide o vozidlá so slabým alebo vybitým akumulátorom a bez platnej technickej a emisnej kontroly, čomu zodpovedá aj nižšia vyvolávacia cena,“ dodal hovorca.
Podrobné informácie o technickom stave vozidiel, podmienkach účasti a dražobné vyhlášky sú zverejnené na webovej stránke finančnej správy. FS zároveň odporúča záujemcom využiť termíny obhliadok, ktoré sa uskutočnia pred samotnou dražbou.
Daňový úrad Prešov draží hybridnú Toyotu, ktorá bola prvýkrát evidovaná v máji 2021 a má najazdených necelých 36.000 kilometrov. Vyvolávacia cena je stanovená na 13.170,50 eura. Automobil je podľa finančnej správy plne funkčný a má platnú technickú aj emisnú kontrolu do roku 2027.
Daňový úrad Košice pripravuje dražby ďalších troch vozidiel. Ide o biely sedan Mercedes-Benz CLA 180 s automatickou prevodovkou a benzínovým motorom, ktorého vyvolávacia cena je 8267 eur. V ponuke je aj nepojazdný naftový Peugeot 208, ktorý v minulosti slúžil ako cvičné vozidlo autoškoly, s vyvolávacou cenou 2417 eur, a benzínový Renault Clio, taktiež z prostredia autoškoly, s vyvolávacou cenou 1328 eur. „V prípade týchto dražieb ide o vozidlá so slabým alebo vybitým akumulátorom a bez platnej technickej a emisnej kontroly, čomu zodpovedá aj nižšia vyvolávacia cena,“ dodal hovorca.
Podrobné informácie o technickom stave vozidiel, podmienkach účasti a dražobné vyhlášky sú zverejnené na webovej stránke finančnej správy. FS zároveň odporúča záujemcom využiť termíny obhliadok, ktoré sa uskutočnia pred samotnou dražbou.