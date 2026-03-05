Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Daňové úrady v Prešove a Košiciach ponúknu v dražbách štyri vozidlá

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Daňový úrad Prešov draží hybridnú Toyotu, ktorá bola prvýkrát evidovaná v máji 2021 a má najazdených necelých 36.000 kilometrov. Vyvolávacia cena je stanovená na 13.170,50 eura.

Bratislava 5. marca (TASR) - Finančná správa (FS) pokračuje v predaji majetku zaisteného v súvislosti s daňovými nedoplatkami prostredníctvom verejných dražieb. V priebehu marca ponúknu daňové úrady v Prešove a Košiciach na predaj štyri osobné motorové vozidlá. TASR o tom informoval hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.

Daňový úrad Prešov draží hybridnú Toyotu, ktorá bola prvýkrát evidovaná v máji 2021 a má najazdených necelých 36.000 kilometrov. Vyvolávacia cena je stanovená na 13.170,50 eura. Automobil je podľa finančnej správy plne funkčný a má platnú technickú aj emisnú kontrolu do roku 2027.

Daňový úrad Košice pripravuje dražby ďalších troch vozidiel. Ide o biely sedan Mercedes-Benz CLA 180 s automatickou prevodovkou a benzínovým motorom, ktorého vyvolávacia cena je 8267 eur. V ponuke je aj nepojazdný naftový Peugeot 208, ktorý v minulosti slúžil ako cvičné vozidlo autoškoly, s vyvolávacou cenou 2417 eur, a benzínový Renault Clio, taktiež z prostredia autoškoly, s vyvolávacou cenou 1328 eur. „V prípade týchto dražieb ide o vozidlá so slabým alebo vybitým akumulátorom a bez platnej technickej a emisnej kontroly, čomu zodpovedá aj nižšia vyvolávacia cena,“ dodal hovorca.

Podrobné informácie o technickom stave vozidiel, podmienkach účasti a dražobné vyhlášky sú zverejnené na webovej stránke finančnej správy. FS zároveň odporúča záujemcom využiť termíny obhliadok, ktoré sa uskutočnia pred samotnou dražbou.
