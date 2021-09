Daňoví exekútori v tomto roku vymohli od dlžníkov 192 miliónov eur

Bratislava 20. septembra (TASR) - Daňovým exekútorom sa v tomto roku podarilo od dlžníkov vymôcť 192,64 milióna eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 111,4 milióna eur viac. Jeden exekútor prinesie do štátneho rozpočtu v priemere viac ako jeden milión eur ročne, informovala v pondelok Finančná správa (FS) SR.



Úlohou daňových exekútorov finančnej správy je získať do štátneho rozpočtu čo najvyšší objem dobrovoľne neuhradených daňových povinností. „Pandémia výrazne zasiahla aj do činnosti daňových exekútorov. Od marca do septembra 2020 sa začaté exekúcie museli odložiť, rovnako sa nemohli začať ani nové daňové exekučné konania. Zároveň došlo k výraznému časovému posunu vzniku nových daňových nedoplatkov, a tak sa daňová exekučná činnosť mohla rozbehnúť až začiatkom roka 2021,“ pripomenula hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Daňový exekútor pracuje s daňovými nedoplatkami, ktoré mu odstúpia na vymáhanie príslušníci finančnej správy zo správy daní. Pozitívom podľa Rybanskej je, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019, keď činnosť exekútorov nebola ovplyvnená koronakrízou, je výška vymožených finančných prostriedkov v tomto roku vyššia o 23,08 milióna eur, čo je nárast o 13,61 %.



Možnosti daňového exekútora presahujú hranice Slovenskej republiky, a tak vďaka spolupráci s finančnými správami iných členských štátov EÚ daňový dlh dobehne aj dlžníkov, ktorí pôsobia mimo územia Slovenska, alebo majú majetok v zahraničí. V rámci medzinárodného vymáhania exekútori finančnej správy evidujú v tomto roku zatiaľ 1,71 milióna vymožených eur. „Z toho bolo asi 500.000 eur pre zahraničnú daňovú správu a zvyšné prostriedky vymohli zahraniční kolegovia pre Slovenskú republiku,“ dodal Rybanská.