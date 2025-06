Daňoví exekútori vraj priniesli do štátneho rozpočtu 121 miliónov eur

Bratislava 17. júna (TASR) - Finančná správa (FS) dosiahla za prvých päť mesiacov tohto roka významné výsledky aj vo vymáhaní daňových nedoplatkov. Daňoví exekútori vybrali už vyše 121 miliónov eur. Informoval o tom Daniel Súkup, hovorca FS.



Za týmito výsledkami podľa hovorcu stojí dobre nastavená stratégia, ktorá reflektuje aktuálne trendy v oblasti riadenia rizík a procesov, a v neposlednom rade aj vysoké pracovné nasadenie daňových exekútorov. Dôraz sa kladie najmä na použitie rôznych spôsobov vymáhania a využívanie pokročilých analytických nástrojov.



Spresnil, že počas tohto roka sa daňovým exekútorom do konca mája podarilo realizovať výber viac ako 121 miliónov eur, a to aj napriek poklesu objemu odstúpených nedoplatkov o 12 miliónov eur pri porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. Naopak, efektivita vymáhania, ktorá je meraná podielom vymoženej sumy a objemu odstúpených nedoplatkov v sledovanom období, vzrástla o 1,4 % a k 31. máju 2025 dosiahla úroveň 24,5 %. Medziročne sa tak z odstúpených nedoplatkov získalo o 2,5 milióna eur viac.



Daňoví exekútori podľa neho pokračujú aj v efektívnom pôsobení a výkone exekúcie v teréne. Od začiatku roka navštívili 1542 prevádzok dlžníkov, pričom priamo na mieste odobrali viac ako 905.000 eur v hotovosti. Už niekoľko rokov majú daňoví dlžníci možnosť uhrádzať nedoplatky aj prostredníctvom POS terminálov. Pri návšteve daňového úradu môže dlžník uhradiť nedoplatok u daňového exekútora v hotovosti alebo platobnou kartou. K 31. máju 2025 FS eviduje 988 takýchto úhrad v sume viac ako jeden milión eur, čo je pri medziročnom porovnaní nárast o 224 úhrad, resp. nárast sumy o 262.000 eur.



Hovorca podčiarkol, že FS dlhodobo a efektívne využíva inštitút medzinárodného vymáhania. To znamená, že za hranicami Slovenska úkony daňového exekútora nekončia. Vďaka intenzívnej spolupráci s daňovými správami v rámci EÚ, ale aj mimo nej, FS disponuje informáciami o majetku a príjmoch daňových dlžníkov v týchto krajinách, pričom výnimkou nie sú ani v súčasnosti populárne „Revolut“ účty.



Počet žiadostí zasielaných FS do zahraničia, na základe ktorých sú dožiadané daňové správy oprávnené majetok daňových dlžníkov postihnúť, podľa hovorcu kontinuálne rastie. V medziročnom porovnaní 521 žiadostí predstavuje nárast o 234 %. Vďaka iniciatívnemu prístupu daňových exekútorov a rýchlej súčinnosti zahraničných finančných správ sa podarilo do štátneho rozpočtu vymôcť 1,648 milióna eur, čo je o 779.000 eur viac ako v rovnakom období minulého roka.



V súvislosti s daňovými nedoplatkami FS daňovníkov podľa neho pravidelne informuje, že majú niekoľko možností, ako svoje problémy riešiť. V prvom rade by mal daňovník komunikovať so svojím správcom dane, v ideálnom prípade už v momente, keď sa jeho finančná situácia zhoršila a vie, že nebude schopný daň zaplatiť v lehote splatnosti, prípadne v stanovenej výške. Všetky podmienky k odkladom a splátkam sú zverejnené na portáli FS.