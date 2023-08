Daňoví exekútori vymohli pre štát v prvom polroku 157 miliónov eur

Bratislava 3. augusta (TASR) - Daňoví exekútori priniesli do štátneho rozpočtu v prvom polroku tohto roka 157 miliónov eur. Ako vyplýva z údajov zverejnených na OpenData portáli finančnej správy (FS), medziročne to predstavuje nárast o 20 miliónov eur. Za tieto výsledky môže podľa daniarov správne nastavená stratégia vymáhania.



Pri poslednej koordinovanej celoslovenskej akcii, zameranej na odoberanie peňazí v hotovosti v prevádzkach, bolo od 206 dlžníkov vymožených 192.000 eur. Dodatočne dobrovoľne uhradili ďalších 208.000 eur.



"Toto opatrenie sa ukazuje ako veľmi efektívne. Dodatočné úhrady svedčia o tom, že mnohí daňoví dlžníci sú po neohlásenej návšteve daňového exekútora priamo na ich prevádzke ochotnejší svoj dlh voči štátu uhradiť čo najskôr a vyhnúť sa tak opakovanej návšteve," priblížila hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Okrem toho sú exekútori oprávnení siahnuť dlžníkovi na peňažné prostriedky na účte, zadržať mu v spolupráci s Policajným zborom SR vodičský preukaz, či predať motorové vozidlo alebo iný majetok.



Využívaným nástrojom je aj inštitút medzinárodného vymáhania, ktorý funguje vďaka spolupráci s finančnými správami v zahraničí. Nedoplatok na dani často dlžníka dobehne a môže mu byť siahnuté aj na majetok mimo Slovenska.



V prvom polroku tohto roka priniesli podľa Rybanskej zahraničné daňové správy do rozpočtu SR 1,2 milióna eur. Exekútori vymohli pre žiadajúce krajiny 700.000 eur.