< sekcia Ekonomika
Daňoví poradcovia: Nový mikroodvod je diskriminačný
Netýka sa to len daňových poradcov, ale napríklad aj mediátorov, veterinárov, súdnych exekútorov, geodetov, architektov ako aj iných licencovaných profesií.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Veľkej skupine osôb s aktívnym oprávnením na výkon zárobkovej činnosti podľa osobitných predpisov vznikne od 1. júla budúceho roka povinnosť platiť minimálny sociálny odvod vo výške 131,34 eura. Netýka sa to len daňových poradcov, ale napríklad aj mediátorov, veterinárov, súdnych exekútorov, geodetov, architektov ako aj iných licencovaných profesií. Upozornila na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP), ktorá túto novinku považuje za diskriminačnú a vyzýva k jej úprave.
Pripomenula, že osoby podnikajúce na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu nemôžu toto oprávnenie pozastaviť ako živnostníci, lebo ho potrebujú pre výkon činnosti svojho zamestnávateľa, alebo na výkon zodpovedného zástupcu právnickej osoby.
„V praxi to znamená, že všetkým týmto osobám vznikne povinnosť platiť odvody, ak budú mať aktívne oprávnenie na výkon činnosti, a to bez ohľadu na to, či túto činnosť vykonávajú vo vlastnom mene a dosahujú príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti podliehajúce dani z príjmov, alebo ju vykonávajú len v mene svojho zamestnávateľa v závislej činnosti,“ vysvetlila daňová poradkyňa Mária Sameková z SKDP.
Poukázala na to, že daňový poradca, ktorý vykonáva činnosť výlučne v závislej činnosti ako zamestnanec, alebo konateľ v daňovo poradenskej spoločnosti, nemôže pozastaviť svoje oprávnenie daňového poradcu, lebo by túto činnosť nemohol vykonávať ako zamestnanec alebo konateľ.
„Napriek tomu bude musieť od 1. júla 2026 platiť tzv. mikroodvod vo výške 131,34 eur mesačne (26 % z priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov). Túto položku si však nebude môcť uplatniť v daňových výdavkoch, keďže nedosahuje príjmy z podnikania, s ktorými by výdavok súvisel. Odvod nesúvisí ani s výkonom závislej činnosti, preto si o túto položku nebude môcť znížiť ani základ dane zo závislej činnosti,“ priblížila Sameková.
SKDP považuje takýto stav za diskriminačný a volá po úprave legislatívy, k čomu vyzvala listom aj Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny (MPSVR) SR. Požiadala v ňom o zachovanie doterajšieho spôsobu posudzovania príjmov, ktorý sa v praxi osvedčil a bol administratívne menej náročný.
„Alternatívne žiadame o zrovnoprávnenie postavenia SZČO oprávnenej na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá toto oprávnenie nevyužíva na vykonávanie podnikateľskej činnosti vo vlastnom mene, s postavením SZČO, na ktorej výkon sa nevyžaduje oprávnenie, t. j. umožniť, aby osoby, ktoré majú aktívne oprávnenie podľa osobitných predpisov neboli považované za SZČO pre účely sociálneho poistenia na základe čestného vyhlásenia, že nevykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť zakladajúcu dosahovanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti,“ uviedla v liste SKDP.
Zároveň považuje za vhodné zbaviť povinnosti platiť nový mikroodvod subjekty v prípade, ak už platia odvody z príjmu z iného titulu, napríklad zo zamestnania.
Pripomenula, že osoby podnikajúce na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu nemôžu toto oprávnenie pozastaviť ako živnostníci, lebo ho potrebujú pre výkon činnosti svojho zamestnávateľa, alebo na výkon zodpovedného zástupcu právnickej osoby.
„V praxi to znamená, že všetkým týmto osobám vznikne povinnosť platiť odvody, ak budú mať aktívne oprávnenie na výkon činnosti, a to bez ohľadu na to, či túto činnosť vykonávajú vo vlastnom mene a dosahujú príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti podliehajúce dani z príjmov, alebo ju vykonávajú len v mene svojho zamestnávateľa v závislej činnosti,“ vysvetlila daňová poradkyňa Mária Sameková z SKDP.
Poukázala na to, že daňový poradca, ktorý vykonáva činnosť výlučne v závislej činnosti ako zamestnanec, alebo konateľ v daňovo poradenskej spoločnosti, nemôže pozastaviť svoje oprávnenie daňového poradcu, lebo by túto činnosť nemohol vykonávať ako zamestnanec alebo konateľ.
„Napriek tomu bude musieť od 1. júla 2026 platiť tzv. mikroodvod vo výške 131,34 eur mesačne (26 % z priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov). Túto položku si však nebude môcť uplatniť v daňových výdavkoch, keďže nedosahuje príjmy z podnikania, s ktorými by výdavok súvisel. Odvod nesúvisí ani s výkonom závislej činnosti, preto si o túto položku nebude môcť znížiť ani základ dane zo závislej činnosti,“ priblížila Sameková.
SKDP považuje takýto stav za diskriminačný a volá po úprave legislatívy, k čomu vyzvala listom aj Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny (MPSVR) SR. Požiadala v ňom o zachovanie doterajšieho spôsobu posudzovania príjmov, ktorý sa v praxi osvedčil a bol administratívne menej náročný.
„Alternatívne žiadame o zrovnoprávnenie postavenia SZČO oprávnenej na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá toto oprávnenie nevyužíva na vykonávanie podnikateľskej činnosti vo vlastnom mene, s postavením SZČO, na ktorej výkon sa nevyžaduje oprávnenie, t. j. umožniť, aby osoby, ktoré majú aktívne oprávnenie podľa osobitných predpisov neboli považované za SZČO pre účely sociálneho poistenia na základe čestného vyhlásenia, že nevykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť zakladajúcu dosahovanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti,“ uviedla v liste SKDP.
Zároveň považuje za vhodné zbaviť povinnosti platiť nový mikroodvod subjekty v prípade, ak už platia odvody z príjmu z iného titulu, napríklad zo zamestnania.