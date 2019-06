Daňoví poradcovia: Podnikatelia nie sú pripravení na zavedenie eKasy

Z oslovených podnikateľov, ktorých sa eKasa týka, sa najväčšia skupina vyjadrila, že sa rozhodla prejsť na virtuálnu registračnú pokladnicu (28,1%).

Bratislava 12. júna (TASR) – Väčšina podnikateľov nie je pripravená na zavedenie eKasy. Podľa Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) to dokazujú aj priebežné výsledky prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska prostredníctvom aplikácie BiznisInfo.



Z oslovených podnikateľov, ktorých sa eKasa týka, sa najväčšia skupina vyjadrila, že sa rozhodla prejsť na virtuálnu registračnú pokladnicu (28,1%). Ďalšie dve veľké skupiny nemajú dobré vyhliadky, pretože čakajú na certifikáciu svojho dodávateľa (17,36 %) alebo na inštaláciu pokladnice (14,88 %). Dva a pol týždňa ešte pred plánovaným termínom iba zlomok podnikateľov deklaroval, že má eKasu zavedenú (6,5 %). Len veľmi málo podnikateľov (1,7 %) sa zatiaľ vôbec nezaoberalo zavádzaním ekasy.



Rezort financií pristúpil k odkladu pokút pre podnikateľov, ktorí nestihli včas zaviesť eKasu, avšak budú musieť splniť určité podmienky. Povolenie používať staré registračné pokladnice až do 30. septembra majú mať podľa rezortu financií podnikatelia, ktorí sa zaregistrovali na finančnej správe do 30. júna, do tohto termínu si aj objednali certifikovanú eKasu a účtovali tržby na doterajších starých registračných pokladniciach. Sankcie sa tak nebudú vzťahovať na tých, ktorí majú objektívne príčiny. Slovenská komora daňových poradcov vníma návrh novely zákona ako reakciu na argumenty odbornej a podnikateľskej verejnosti, ktorá dlhodobo upozorňuje na problémy na trhu pokladníc.



"Verejnosť už dlhšie očakávala, že podobný krok príde. Podnikatelia vďaka novele získajú viac času na prechod na eKasu, získajú však predovšetkým istotu, že v prípade objektívnych príčin nebudú za nedodržanie termínu sankcionovaní," uviedla Mária Sameková z SKDP. Certifikácie zariadení sa podľa jej slov začali až vo februári a mnohí výrobcovia nestihli certifikovať všetky svoje zariadenia. "Dvaja veľkí výrobcovia dokonca neboli schopní dokončiť certifikáciu. Problém nastal aj v dodávkach pokladničných systémov. Návrh novely zákona však vytvorí väčší priestor, aby si podnikatelia mohli svoju povinnosť splniť," myslí si Sameková.



Na problémy, ktoré sprevádza zavedenie eKasy, upozorňujú podnikateľské organizácie už niekoľko týždňov. "Na jednej strane vítame, že vláda začala tento problém riešiť a čiastočne odkladá termín. Na druhej strane treba povedať, že zvolené riešenie nie je dostatočné. Schválená novela nerieši problém pre skupinu podnikateľov, ktorých dodávateľom sa doteraz nepodarilo získať certifikáciu alebo majú riešenia, ktoré nie sú certifikované," tvrdí Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Zároveň podotkol, že dôvody chýbajúcich certifikátov sú rôzne. "Časť výrobcov pokladníc pre časový stres nechala certifikovať iba niektoré svoje výrobky a iné zatiaľ nie, alebo sa objavili rôzne bezpečnostné problémy, ktoré môžu byť spôsobené rovnako časovým stresom, ako aj nečestným úmyslom," dodal Solík.