Daňoví poradcovia: Pred uzavretím roka netreba podceniť účtovníctvo
Každý účtovný subjekt je zároveň povinný vykonať inventarizáciu majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov. Inventarizácia je kľúčová pre správne vykázanie nákladov, odpisov či opravných položiek.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Koniec roka je pre podnikateľov obdobím, keď by mali venovať zvýšenú pozornosť svojim daňovým a účtovným povinnostiam. Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) pripomína, že včasná príprava môže predísť zbytočným nedoplatkom na dani či chybám pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2025. Uviedla to Martina Rybanská, špecialistka pre PR a internú komunikáciu SKDP.
Podnikatelia by si preto podľa nej mali ešte pred uzavretím účtovného obdobia preveriť najmä správnosť a úplnosť účtovníctva. Venovať tomu by sa mali aj vtedy, ak im účtovníctvo spravuje externá firma, ale aj v prípade, ak pripravujú podklady pre daňového poradcu.
Pripomenula, že podľa platnej legislatívy môže účtovná jednotka poveriť vedením účtovníctva inú fyzickú alebo právnickú osobu. To však nezbavuje podnikateľa alebo konateľa spoločnosti zákonnej zodpovednosti.
„Je dôležité skontrolovať, či sú všetky doklady za daný rok riadne zaúčtované - najmä faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy či interné účtovné záznamy. Neúplné účtovníctvo môže výrazne skomplikovať prípravu daňového priznania a viesť k zbytočným chybám,“ poznamenal daňový poradca a člen SKDP Róbert Kalmár s tým, že aj v prípade spolupráce s externým účtovníkom je zodpovednosť vždy na samotnom podnikateľovi.
SKDP odporúča, aby podnikatelia venovali pozornosť aj odpisom dlhodobého majetku, ktoré majú výrazný vplyv na výslednú výšku základu dane. „Pred koncom roka je vhodné skontrolovať odpisový plán a zvážiť, či sú odpisy nastavené správne a či je možné legálne optimalizovať ich uplatnenie. Podnikatelia by tiež nemali zabudnúť na správne zaúčtovanie dotácií, príspevkov a iných foriem podpory, ktoré podliehajú osobitným daňovým pravidlám. Nesprávny postup môže viesť k nepresnému výpočtu základu dane,“ spresnil Kalmár.
Dôležitou povinnosťou, najmä pre firmy, ktoré obchodujú so spriaznenými osobami, je vypracovanie dokumentácie k transferovým cenám. Táto povinnosť sa často podceňuje, no jej nesplnenie môže viesť k výrazným sankciám.
Samostatnú pozornosť by mali venovať svojej agende aj živnostníci a SZČO, najmä pokiaľ ide o vedenie daňovej evidencie, uplatňovanie paušálnych výdavkov či oznamovacie povinnosti pri pozastavení alebo ukončení podnikania. SKDP zároveň odporúča sledovať legislatívne zmeny, ktoré vstupujú do platnosti od 1. januára 2026 a môžu ovplyvniť daňové povinnosti v nasledujúcom období.
V prípade, ak sú si podnikatelia neistí, vhodné je, aby sa obrátili na daňového poradcu, ktorý im môže pomôcť identifikovať riziká, odporučiť úsporné opatrenia v súlade so zákonom a zabezpečiť, že daňové priznanie bude pripravené správne a včas.
