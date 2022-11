Daňový bonus môžu zvýšiť na 140 eur, samosprávam sa to má kompenzovať

Bratislava 9. novembra (TASR) – Daňový bonus by sa mohol zvýšiť na 140 eur mesačne, a to na prechodné obdobie dvoch rokov a na vyživované deti do 18 rokov. Samosprávam by sa to malo kompenzovať zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb. Vyplýva to z navrhovaných pozmeňujúcich návrhov k vládnej novele zákona o dani z príjmov, ktorá je momentálne v druhom čítaní. Poslanci by o nej mohli rozhodnúť na ďalšej riadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR.



Na prechodné obdobie dvoch rokov sa má na vyživované deti do 18 rokov zvýšiť daňový bonus na 140 eur mesačne na dieťa. Hovorí o tom pozmeňujúci návrh z parlamentných výborov. Zvýšenie daňového bonusu vo výške 140 eur by bolo možné uplatniť pri splnení podmienok za kalendárne mesiace január 2023 až december 2024.



Toto opatrenie však bude mať negatívny dosah na výnos dane z príjmov fyzických osôb. Ten je príjmom rozpočtov obcí a vyšších územných celkov (VÚC). Poslanec Milan Kuriak (OĽANO) preto navrhuje na základe pozmeňujúceho návrhu kompenzovať dosah tohto opatrenia na samosprávu zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb. Realizovať by sa to malo novelizáciou zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Takto zvýšené sumy by sa mali obciam a VÚC rozdeľovať a poukazovať rovnakým spôsobom ako výnos dane z príjmov fyzických osôb, teda podľa platného vzorca pre daň z príjmov fyzických osôb.



Plénum v stredu posunulo návrh zákona o dani z príjmov na ďalšiu riadnu schôdzu. V rámci právnej normy sa okrem iného navrhuje aj zvýšenie daňového bonusu na prechodné obdobie dvoch rokov a forma kompenzácie tohto opatrenia pre samosprávy.