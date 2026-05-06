Daňový bonus na dieťa sa nezvýši ani nepredĺži jeho poberanie
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Daňový bonus na dieťa sa nezvýši, ani sa nepredĺži obdobie jeho poberania. Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložil nezaradený poslanec Richard Vašečka.
Navrhoval, aby sa mesačný daňový bonus na vyživované dieťa do 15 rokov veku zvýšil zo súčasných 100 eur na 140 eur, ako to bolo v minulosti. Takisto chcel presadiť, aby sa nižší 50-eurový bonus pre deti nad 15 rokov vyplácal dlhšie, ako len do ich 18. roku, ako je to v súčasnosti. Upraviť chcel aj percentuálne limity naviazané na celkový počet detí poberateľa bonusu.
Predkladateľ upozornil na to, že SR čelí závažným demografickým výzvam, ktoré majú priamy dosah na jej hospodársku, sociálnu a fiškálnu stabilitu. Dlhodobý trend nízkej pôrodnosti, starnutia populácie a odchodu mladých ľudí do zahraničia vedie k znižovaniu počtu ekonomicky aktívnych osôb.
„V tejto situácii je daňová politika kľúčovým nástrojom štátu, ktorým môže motivovať rodiny k rozhodnutiu mať viac detí a zároveň ich chrániť pred negatívnymi dôsledkami konsolidačných opatrení,“ uviedol Vašečka v dôvodovej správe.
