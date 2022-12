Daňový bonus sa zvýši na 140 eur, samosprávam sa to vykompenzuje

Bratislava 6. decembra (TASR) - Daňový bonus sa zvýši na 140 eur mesačne, a to na prechodné obdobie dvoch rokov a na vyživované deti do 18 rokov. Samosprávam sa to bude kompenzovať zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb. Vyplýva to zo schválených pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o dani z príjmov, ktorú v utorok odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Na prechodné obdobie dvoch rokov sa na vyživované deti do 18 rokov zvýši daňový bonus na 140 eur mesačne na dieťa. Hovorí o tom pozmeňujúci návrh z parlamentných výborov. Zvýšenie daňového bonusu vo výške 140 eur bude možné uplatniť pri splnení podmienok za kalendárne mesiace január 2023 až december 2024.



Toto opatrenie bude mať negatívny dosah na výnos dane z príjmov fyzických osôb. Vzhľadom na to, že tento výnos je príjmom rozpočtov obcí a vyšších územných celkov (VÚC), navrhli poslanci György Gyimesi a Milan Kuriak (obaja OĽANO) v pozmeňujúcom návrhu kompenzovať dosah tohto opatrenia na samosprávu zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb. Udeje sa to novelizáciou zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.



Takto zvýšené sumy sa budú obciam a VÚC rozdeľovať a poukazovať rovnakým spôsobom ako výnos dane z príjmov fyzických osôb, teda podľa platného vzorca pre daň z príjmov fyzických osôb. Návrh počíta so zvýšením o 100 miliónov eur na rok 2023 z dôvodu zabezpečenia finančnej stabilizácie územnej samosprávy v nadväznosti na zvyšovanie cien energií.