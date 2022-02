Dánska ekonomika vzrástla v minulom roku takmer o 4 %

Kodaň 15. februára (TASR) - Ekonomika Dánska si v závere roka udržala stabilné tempo rastu a za celý rok vzrástla takmer o 4 %. Zotavila sa tak z prepadu v roku 2020, v ktorom ekonomickú aktivitu poznačil nástup pandémie nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia. Informoval o tom server RTTNews.



Podľa dánskeho štatistického úradu, ktorý v utorok zverejnil predbežné údaje, vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Dánska vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 1,1 %. To je rovnaké tempo rastu ako v 3. kvartáli. Je to zároveň tretí rastový štvrťrok po sebe, k čomu prispelo zmiernenie protipandemických opatrení.



Za celý rok 2021 vzrástla dánska ekonomika o 3,9 %, dodal štatistický úrad v predbežnom odhade. Znamená to výrazné zotavenie po tom, ako v roku 2020 zaznamenala pokles o 2,7 %.