Dánska inflácia sa v marci prvý raz za šesť mesiacov zrýchlila
Ceny dopravy z dôvodu prudkého zdraženia pohonných látok stúpli o 2,2 %.
Autor TASR
Kodaň 10. apríla (TASR) - Dánska inflácia sa v marci prvý raz za šesť mesiacov zrýchlila. Dôvodom bolo zdraženie pohonných látok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Index spotrebiteľských cien v marci medziročne vzrástol o 1,2 % po februárovom zvýšení o 0,7 %, uviedol dánsky štatistický úrad.
Ceny dopravy z dôvodu prudkého zdraženia pohonných látok stúpli o 2,2 %. Tempo rastu cien potravín a nealkoholických nápojov sa spomalilo na 1,8 % z 2,6 %.
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa energie a čerstvé potraviny, sa v marci mierne spomalila na 1,7 % z 1,8 % vo februári.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny stagnovali po februárovom náraste o 1 %.
