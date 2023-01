Dánska vláda navrhuje vyčleniť balík pomoci na boj s infláciou

Kodaň 30. januára (TASR) - Dánska vláda navrhuje vyčleniť 2,3 miliardy dánskych korún (309,23 milióna eur) na balík pomoci na zmiernenie dôsledkov vysokej inflácie. Oznámilo to v pondelok dánske ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Existujú dánske rodiny s deťmi a dôchodcovia, ktorí sú pod silným finančným tlakom a jasne pociťujú vysokú infláciu," uviedol vo vyhlásení minister financií Nicolai Wammen.



V rámci balíka vláda navrhuje poskytnúť nezdaniteľnú hotovosť vo výške 5000 DKK pre starších ľudí s obmedzeným príjmom. To odzrkadľuje podobný krok predchádzajúcej vlády v júni minulého roka.



Väčšinová vláda vyzvala opozičné strany na rokovanie o návrhu a jej cieľom je dosiahnuť dohodu do dvoch týždňov.



(1 EUR = 7,4378 DKK)