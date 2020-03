Dánska vláda zaplatí firmám 75 % mesačných platov zamestnancov

Kodaň 15. marca (TASR) - Dánska vláda pokryje súkromným spoločnostiam, ktoré v súvislosti so šírením nového koronavírusu čelia drastickým opatreniam, 75 % platov zamestnancov, ak sľúbia, že nebudú prepúšťať.



Počas troch mesiacov do 9. júna štát ponúka preplatenie 75 % platov v maximálnej výške 23.000 dánskych korún (3077,66 eura) mesačne, kým samotné firmy zaplatia zvyšných 25 %.



"Chápeme, že v prípade poklesu aktivity a zastavenia produkcie je nevyhnutné zamestnancov poslať domov. No žiadame vás, neprepustite ich," cituje agentúra Reuters vyhlásenie premiérky Mette Frederiksenovej na tlačovej konferencii. Podľa jej slov zamestnanci si musia vziať päťdňovú povinnú dovolenku alebo voľno.



Ponuka je súčasťou viacerých ekonomických podporných balíkov vlády určených na pomoc spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti s tvrdými opatreniami, ktoré majú spomaliť šírenie nového koronavírusu.



(1 EUR = 7,4732 DKK)