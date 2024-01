Dánski spotrebitelia sú v januári menej pesimistickí

Kodaň 23. januára (TASR) - Dôvera dánskych spotrebiteľov v januári vzrástla a sú menej pesimistickí pokiaľ ide o budúcnosť. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu dánskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Prieskum odhalil, že index spotrebiteľskej dôvery v Dánsku vzrástol v januári na -8,4 bodu z -13 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Dosiahol tak najvyššiu hodnotu od februára 2022, keď bol na úrovni -3,2 bodu.



Všetkých päť zložiek indexu v prvom mesiaci roka 2024 vzrástlo. Čiastkový index, ktorý odráža hodnotenie osobnej finančnej situácie v nasledujúcich dvanástich mesiacoch, sa v januári zvýšil na 4,9 z 1 bodu v decembri.



Podobne sa zlepšil aj názor dánskych domácností na všeobecnú ekonomickú situáciu v krajine v priebehu budúceho roka, a to na -3,6 bodu v januári z -6,6 bodu pred mesiacom.



Dánske domácnosti tiež očakávajú, že spotrebiteľské ceny budú počas nasledujúcich 12 mesiacov rásť pomalšie, keďže príslušný čiastkový index sa dostal do kladného pásma a stúpol na 2,8 bodu z -2,5 bodu v decembri.