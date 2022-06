Dánsko je pripravené zvýšiť podiel v aerolíniách SAS

Kodaň 10. júna (TASR) - Dánska vláda je pripravená zvýšiť svoj podiel v problémovej škandinávskej leteckej spoločnosti SAS a odpísať časť z jej dlhu. Uviedol to v piatok minister financií Nicolai Wammen.



"SAS je vo veľmi vážnej situácii," povedal na tlačovej konferencii Wammen.



Pandémia nového koronavírusu tvrdo zasiahla leteckú dopravu na celom svete. SAS musela už v roku 2020 prepustiť 40 % svojej pracovnej sily a požiadať o pomoc vlády Švédska a Dánska, ktoré v nej majú každá podiel vo výške 21,8 %. Aerolínie sa však stále nedostali z červených čísiel a aj za 2. kvartál (február-apríl) aktuálneho finančného roka 2021/22 vykázali stratu 1,5 miliardy švédskych korún (142,8 milióna eur).



Aerolínie vypracovali plán reštrukturalizácie a ďalšieho znižovania nákladov "SAS Forward". Jeho úspech však závisí od toho, či dokážu získať nový kapitál. Minulý týždeň spoločnosť oznámila, že by chcela získať nový kapitál vo výške 9,5 miliardy SEK.



Vláda v Kodani je ochotná zvýšiť svoj podiel v SAS až na 30 %, povedal Wammen. Okrem toho je dánsky štát pripravený "akceptovať odpisy a konverziu dlhu" v súlade s trhovými podmienkami, uviedlo ministerstvo financií.



Presnejšie, Kodaň je ochotná odpísať 3,5 miliardy dánskych korún (470,49 milióna eur), ktoré jej dlhuje SAS, spresnilo ministerstvo.



Švédska vláda však v utorok (7.6.) vyhlásila, že do SAS nevloží viac kapitálu. Kabinet v Štokholme ale navrhne parlamentu, aby bola spoločnosť oprávnená previesť dlh voči štátu na vlastný kapitál, čo SAS víta.



(1 EUR = 10,5045 SEK; 1 EUR = 7,4391 DKK)