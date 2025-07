Dánsko ponúka EÚ svoju dohodu na prilákanie zahraničných pracovníkov

Aarhus 3. júla (TASR) - Dánsko ponúka aj ostatným krajinám Európskej únie model, na ktorom sa koncom júna dohodla vláda s odbormi a zamestnávateľmi a ktorý má za cieľ prilákať pracovníkov zo 16 krajín mimo hraníc EÚ. Uviedla to vo štvrtok dánska ministerka pre európske záležitosti Marie Bjerreová, informuje bruselský spravodajca TASR.



Ministerka sa stretla s európskymi novinármi, ktorí zavítali do mesta Aarhus pri príležitosti začínajúceho sa dánskeho predsedníctva v Rade EÚ, a pri tejto príležitosti odpovedala na sériu otázok o tom, ako bude Dánsko nasledovných šesť mesiacov postupovať pri prijímaní novej európskej legislatívy.



V oblasti migračnej politiky zdôraznila, že migranti na pôde EÚ nemôžu mať väčšie práva ako občania členských krajín, zároveň však priznala, že legálna migrácia je odpoveďou na demografický pokles v Európe a na chýbajúcu pracovnú silu, najmä čo sa týka kvalifikovaných zamestnancov.



V tejto súvislosti pripomenula, že dánska vláda sa koncom júna dohodla s odbormi a zamestnávateľmi na pláne, ktorý má uľahčiť občanom zo 16 krajín mimo EÚ získať pracovné povolenie v Dánsku. Noviny The Copenhagen Post v tejto súvislosti spresnili, že dohoda sa týka občanov Albánska, Austrálie, Brazílie, Čiernej Hory, Číny, Indie, Japonska, Kanady, Malajzie, Moldavska, Severného Macedónska, Singapuru, Spojeného kráľovstva, Srbska, Ukrajiny a USA.



Plán predvída znížiť minimálnu mzdu v kľúčových sektoroch, čím sa trh práce otvorí väčšiemu počtu zahraničných pracovníkov. Dosiahnutá dohoda znamená nielen viac zahraničných pracovníkov v Dánsku za nižších platových požiadaviek, ale aj nové pravidlá, čiže možnosť zamestnávania iba v spoločnostiach, na ktoré sa vzťahujú kolektívne zmluvy, vydanie osobitných preukazov totožnosti a zaistenie dohľadu, aby sa zabránilo sociálnemu dumpingu, zabezpečili sa spravodlivé pracovné a platové podmienky pre cudzincov.



V konkrétnej rovine uvedený plán znižuje minimálne mzdové požiadavku pre zahraničných pracovníkov zo súčasných takmer 69.000 eur na 40.200 eur ročne a pre odvetvia, ktoré čelia nedostatku pracovnej sily, sa limit zníži z 55.620 eur na rovnakých 40.200 eur ročne (po prepočte z dánskych korún). Vláda podľa The Copenhagen Post očakáva, že tento program spočiatku priláka do Dánska približne 550 zahraničných pracovníkov, pričom zamestnávatelia veria, že potenciál získať pracovnú silu zo zahraničia je oveľa väčší.



Túto iniciatívou ešte v roku 2023 navrhol bývalý premiér a súčasný šéf dánskej diplomacie Lars Lokke Rasmussen, líder Strany umiernených. Neskôr návrh podporila aj najväčšia odborová centrála 3F, čím vznikli základy pre dohodu uzatvorenú v júni tohto roka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)