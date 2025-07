Dánsko preberá šesťmesačné predsedníctvo v Rade Európskej únie

Kodaň 1. júla (TASR) - Dánsko v utorok preberá od Poľska rotujúce šesťmesačné predsedníctvo v Rade Európskej únie. Severská krajina nastupuje do čela dvadsaťsedmičky v čase rastúcich globálnych konfliktov, zvyšujúceho sa obchodného napätia a pred začiatkom náročných rokovaní o dlhodobom únijnom rozpočte. Zároveň sa EÚ stále viac sústreďuje na posilnenie svojej konkurencieschopnosti a obranyschopnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu Politico.



Dánski predstavitelia budú počas nasledujúceho polroka viesť desiatky ministerských stretnutí a pôsobiť ako sprostredkovatelia medzi 27 členskými krajinami.



Pod heslom „Silná Európa v meniacom sa svete“ sa predsedníctvo plánuje zamerať na obranné projekty v reakcii na hrozby zo strany Ruska a na podporu hospodárskeho rastu EÚ. Podľa DPA chce Kodaň zároveň dosiahnuť pokrok v legislatívnych iniciatívach týkajúcich sa nelegálnej migrácie a klimatickej politiky. Jednou z hlavných výziev pre dánske predsedníctvo bude tiež pretrvávajúca maďarská blokáda prístupových rokovaní s Ukrajinou.



V júli má byť zas predstavený návrh nového viacročného rozpočtu EÚ na obdobie 2028 – 2034, čo odštartuje náročné rokovania. Postoje členských štátov sa podľa DPA výrazne líšia – napríklad Nemecko ako čistý prispievateľ odmieta navýšenie rozpočtu. Napätie možno očakávať aj v súvislosti s ďalším vývojom obchodných vzťahov so Spojenými štátmi, ktoré sú v poslednom období čoraz menej predvídateľné.



Dánsko bude pod tlakom aj pri rokovaniach o klimatických cieľoch Únie. Významnou úlohou bude aj vedenie diskusií o reforme farmaceutických pravidiel, pričom Kodaň sa bude musieť vyrovnať s domácim lobingom vlastného farmaceutického sektora a súčasne si zachovať povesť nestranného sprostredkovateľa, píše Politico.



Oficiálna otváracia ceremónia predsedníctva sa uskutoční vo štvrtok v Aarhuse, druhom najväčšom meste Dánska. Na slávnostnom podujatí by sa mala zúčastniť aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.



Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi každých šesť mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáha zabezpečiť kontinuitu práce v tejto inštitúcii. Po Dánsku bude od začiatku budúceho roka predsedajúcou krajinou Cyprus.