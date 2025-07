Dánsko pri dlhodobom rozpočte bude presadzovať jednoduchosť a účinnosť

Aarhus 3. júla (TASR) - Dánsko na čele Európskej únie (EÚ) bude v rokovaniach o dlhodobom rozpočte presadzovať jednoduchosť a účinnosť. Uviedla to vo štvrtok dánska ministerka pre európske záležitosti Marie Bjerreová, informuje bruselský spravodajca TASR.



Ministerka pred delegáciou európskych novinárov akreditovaných v Bruseli, ktorí zavítali do mesta Aarhus pri príležitosti začínajúceho sa dánskeho predsedníctva v Rade EÚ, pripomenula základné priority jej krajiny počas polročného šéfovania na čele EÚ - byť pripravení na obranu a posilňovať konkurencieschopnosť. Zdôraznila zároveň podporu pre Ukrajinu a Moldavsko, aby otvorili prvý okruh prístupových rokovaní s dodatkom, že obe krajiny sú na to pripravené a urobili potrebné reformy.



Potvrdila, že počas dánskeho predsedníctva sa Rada EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli bude zaoberať stavom právneho štátu v Maďarsku a článkom 7 Lisabonskej zmluvy. Dodala, že riešenie imigrácie bude rovnako silným motívom dánskeho predsedníctva a spomenula, že čo sa týka obrany, ale aj obchodných vzťahov, EÚ „nemôže byť viac v tieni Spojených štátov a musí stáť na vlastných nohách“.



Bjerreová čelila mnohým otázkam spojeným s prípravou budúceho viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2028 - 2034. Pripomenula, že Európska komisia 16. júla predloží prvý návrh VFR a týždeň predtým bude o tom Dánsko prvýkrát rokovať s ministrami na Rade EÚ pre všeobecné záležitosti.



„Máme veľké ambície, čo sa týka dlhodobého rozpočtu, EÚ čelí mnohým geopolitickým výzvam, a to sa musí odraziť aj na rozpočte, ten nemôže byť v súčasnej podobe,“ odkázala. Podľa jej slov Dánsko povedie diskusie smerom k tomu, aby rozpočet bol jednoduchší a efektívnejší, musí pokryť potreby EÚ v oblasti obrany a zeleného prechodu a podporovať inovácie a zároveň musí pokryť splátky dlhov, ktoré EÚ má aj v súvislosti s plánom obnovy prijatom po pandémii.



Priznala, že snahou Dánska ako tradične šetrnej krajiny nie je navyšovať dlhodobý rozpočet EÚ, nebude tomu ale brániť vzhľadom na mnohé výzvy, ktorým Únia čelí a ktoré sa týkajú aj pomoci a rekonštrukcie Ukrajiny, investícií do obnoviteľných zdrojov energie a inovácií, čo je nákladné a vyžaduje si dostatok zdrojov, a túto pozíciu bude zastávať počas nadchádzajúcich rokovaní.



Dánsko však podľa nej očakáva, že budúci VFR poskytne občanom EÚ viac ako doteraz, že odpovie na všetky očakávania, výzvy a krízy, zároveň však bude treba poriadne dodržiavať mechanizmus podmienenosti pri čerpaní eurofondov, čiže rešpektovať princípy právneho štátu.



Ešte pred predložením návrhu VFR zo strany eurokomisie sú náznaky, že dlhodobý rozpočet môže ubrať časť financií pre kohéziu a presmerovať ich v prospech obrany.



„Nie sme proti kohézii, je to významná politika, na ktorú ide tretina zdrojov, ale budúci rozpočet a kohézne fondy musia byť reformované a zjednodušené,“ vysvetlila Bjerreová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)