Dánsko vyhlásilo rekordný tender na veterné elektrárne na mori

Kodaň 22. apríla (TASR) - Dánska štátna energetická agentúra v pondelok vyhlásila najväčšiu verejnú súťaž na výstavbu veterných elektrární na mori s cieľom zvýšiť do roku 2030 výroby energie z vetra približne na šesť gigawattov (GW), čo je viac ako dvojnásobok súčasnej kapacity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Veterné elektrárne na mori sú jedným z hlavných zdrojov energie, na ktorú sa spolieha Európska únia (EÚ) v procese zelenej transformácie ekonomiky s cieľom znížiť emisie oxidu uhličitého do roku 2050 na nulu. Dánske veterné parky na mori v súčasnosti vyrábajú 2,7 GW elektrickej energie ročne a ďalší jeden GW by mal byť k dispozícii v roku 2027. Verejná súťaž sa týka šiestich lokalít v Baltskom mori a Severnom mori.



Investície do veternej energie na mori sa v Európe v roku 2022 prudko znížili v dôsledku problémov v dodávateľskom reťazci, vysokých úrokových sadzieb a skokového nárastu cien surovín po ruskom vpáde na Ukrajinu. V minulom roku sa situácia výrazne zlepšila. Vlani sa v EÚ inštalovalo rekordných 4,2 GW veternej energie a úrady schválili nové projekty v rekordnom objeme 30 miliárd eur.