Dánsko zlepšilo odhad vývoja ekonomiky, pokles má dosiahnuť 4,5 %

Kodaň 31. augusta (TASR) - Dánska ekonomika by mala tento rok zaznamenať miernejší pokles, než naznačoval odhad spred troch mesiacov. Uviedol to v pondelok dánsky minister financií Nicolai Wammen, ktorý prezentoval zlepšenú prognózu.



Dánska ekonomika by mala tento rok klesnúť o 4,5 %, oznámil minister, ktorý predložil návrh rozpočtu na rok 2021. V máji ministerstvo ešte očakávalo, že pokles dosiahne 5,3 %. V budúcom roku by sa ekonomika mala zotaviť a zaznamenať rast na úrovni 4,2 %, dodal Wammen, upozornil však, že situácia je stále veľmi neistá.



S cieľom podporiť ekonomiku, ochrániť pracovné miesta a sociálne zabezpečenie, vláda plánuje vytvoriť rezervu v hodnote 9,2 miliardy dánskych korún (1,24 miliardy eur), dodal minister. Peniaze sa použijú aj na kúpu vakcín proti chorobe COVID-19 a na zafinancovanie zvýšených nákladov v zdravotníctve. "Cieľ je jednoduchý. Musíme sa z tejto krízy dostať," povedal Wammen.



(1 EUR = 7,4439 DKK)