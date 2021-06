Dánsko zrušilo povolenie plynovodu dodávajúceho nórsky plyn do Poľska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Kodaň/Varšava 4. júna (TASR) - Dánsko zrušilo povolenie na výstavbu plynovodu Baltic Pipe, ktorý by mal prepravovať plyn z Nórska do Poľska. Ako dôvod Kodaň uviedla, že je nevyhnutné posúdiť, či projekt neohrozí lokality s určitými chránenými druhmi myší a netopierov.Rozhodnutie Kodane, ktoré zverejnila agentúra AP, je nepríjemnou správou pre Varšavu, ktorá si od plynovodu Baltic Pipe sľubuje posilnenie energetickej bezpečnosti. Poľská vláda počítala s plynovodom ako projektom, ktorý jej pomôže znížiť závislosť od dovozu suroviny z Ruska.Pôvodne povolenie vydala dánska Agentúra na ochranu životného prostredia ešte v júli 2019, odvolací úrad však koncom týždňa oznámil, že povolenie dodatočne zamietol, pretože dostatočne neriešilo, akým spôsobom sa bude zabezpečovať ochrana spomínaných živočíchov počas výstavby plynovodu. To znamená, že agentúra bude musieť teraz uskutočniť ďalšie štúdie.Ako uviedol v reakcii na rozhodnutie Dánska štátny tajomník poľského ministerstva zahraničných vecí Marcin Przydacz, Poľsko dúfa, že Kodaň povolenie vydá. "" povedal Przydacz, podľa ktorého je dokončenie projektu v záujme Poľska aj celej strednej Európy.Baltic Pipe má zabezpečovať dodávky plynu z nórskych ložísk v Severnom mori cez Dánsko do Poľska. S dokončením projektu sa počítalo na jeseň budúceho roka.Poliakov sklamalo už rozhodnutie americkej administratívy, ktorá minulý mesiac vyňala spod sankcií prevádzkovateľa plynovodu Severný prúd 2. Ten bude prepravovať ruský plyn do Nemecka po dne Baltského mora. Obíde tak Ukrajinu, ktorá príde o lukratívne príjmy z tranzitných poplatkov.