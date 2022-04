Dánsko zvýši produkciu obnoviteľnej energie aj plynu v Severnom mori

Kodaň 19. apríla (TASR) - Dánska vláda si dala za cieľ výrazne zvýšiť dodávky obnoviteľnej energie a dočasne zvýšiť produkciu zemného plynu zo svojich polí v Severnom mori, aby sa rýchlejšie stala nezávislou od jeho dodávok z Ruska.



"Na obmedzené časové obdobie zvýšime produkciu zemného plynu v Severnom mori," povedala novinárom v utorok na brífingu premiérka Mette Frederiksenová.



Ruský prezident Vladimir Putin varoval Európu, že riskuje prerušenie dodávok plynu, pokiaľ zaň nebude platiť v rubľoch. To je však v rozpore so sankciami bloku proti Moskve za inváziu na Ukrajinu.



"Sme presvedčení, že je lepšie vyrábať plyn v Severnom mori, ako ho kupovať od Vladimira Putina," povedala Frederiksenová.



Podľa premiérky Dánsko by sa mohlo v budúcom roku stať nezávislým od ruského plynu vďaka dodávkam zo Severného mora.



"Ale keďže sme súčasťou európskej plynárenskej siete, potrebujeme, aby sa aj ostatné krajiny osamostatnili," povedala.



Vláda predstavila tiež plány na drastické zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ako je veterná a solárna energia, ako aj na zavedenie jednotnej uhlíkovej emisnej dane pre firmy.



Cieľom dánskej vlády je do ôsmich rokov štvornásobne zvýšiť výrobu veternej aj slnečnej energie na zemi a zvýšiť produkciu elektriny z veterných turbín na mori o jeden až štyri gigawatty.