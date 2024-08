Dánsky lodiarsky koncern Maersk opäť zlepšil odhad vývoja zisku

Kodaň 1. augusta (TASR) - Dánska lodiarska spoločnosť Maersk opätovne zlepšila odhad vývoja zisku na tento rok. Od zverejnenia prvého odhadu v tomto roku tak urobila už tretíkrát, pod čo sa podpísala pokračujúca kríza v Červenom mori a vysoký dopyt na trhu kontajnerovej prepravy. Zároveň však upozornila, že vyhliadky na 4. kvartál sú nejasné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Maersk oznámil, že v súčasnosti očakáva základný zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v rozsahu od 9 miliárd do 11 miliárd USD (od 8,31 miliardy do 10,16 miliardy eur). V predchádzajúcej prognóze zverejnenej v júni počítal lodiarsky koncern s EBITDA v rozsahu od 7 miliárd do 9 miliárd USD.



Maersk tak zlepšil prognózu EBITDA na tento rok už tretíkrát od zverejnenia prvého odhadu vo februári. Firma totiž stále ťaží z vyšších prepravných sadzieb, keďže v dôsledku pokračujúcich útokov na obchodné lode v Červenom mori mnohé spoločnosti zvolili pre svoje plavidlá dlhšiu trasu okolo Mysu Dobrej nádeje na juhu Afriky.



Za 2. štvrťrok dosiahol EBITDA na základe predbežných údajov 2,1 miliardy USD. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenala firma tento zisk na úrovni 2,9 miliardy USD. Maersk by mal podrobné výsledky za 2. štvrťrok zverejniť 7. augusta.



(1 EUR = 1,0828 USD)