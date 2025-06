Dánsky penzijný fond zrušil zákaz investícií do zbrojárskych firiem

Kodaň 26. júna (TASR) - Dánsky dôchodkový fond AkademikerPension zrušil svoj vlastný zákaz investovania do akcií šiestich veľkých európskych zbrojárskych firiem a niektorých menších podnikov. Ako dôvod uviedol zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu a potrebu posilniť obranyschopnosť Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Viaceré investičné fondy v Európe z etických dôvodov odmietajú investície do akcií zbrojárskych podnikov, pričom poukazujú na to, že tieto spoločnosti sa podieľajú napríklad aj na výrobe komponentov do jadrových zbraní. Niektoré fondy však v dôsledku súčasnej bezpečnostnej situácie začali od svojich dobrovoľných zákazov ustupovať. Najnovšie sa k nim pridal aj dánsky AkademikerPension.



„Sme presvedčení, že je to najrozumnejšia vec, akú v súčasnej situácii môžeme urobiť. Ako z pohľadu návratnosti investícií, tak z pohľadu sociálnej zodpovednosti,“ povedal šéf fondu Jens Munch Holst. AkademikerPension spracuje aktíva v hodnote 157 miliárd dánskych korún (21,04 miliardy eur).



Členské krajiny NATO sa tento týždeň v Haagu dohodli na tom, že do roku 2035 zvýšia svoje obranné výdavky na 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Zmena v doterajšej investičnej politike AkademikerPension znamená, že fond bude môcť opäť investovať do spoločností Airbus, Babcock International, Dassault Aviation, Leonardo, Safran a Thales.



Z čiernej listiny AkademikerPension boli vyňaté aj firmy Serco Group, Ultra Electronics a Groupe Reel. Naďalej však zákaz investovania platí pre 46 zbrojárskych podnikov po celom svete, keďže sú spájané s kontroverznými zbraňami, prípadne s porušovaním ľudských práv.



(1 EUR = 7,4604 DKK)