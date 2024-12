Dánsky pivovar Carlsberg predal ruské aktíva

Kodaň/Moskva 3. decembra (TASR) - Dánsky pivovar Carlsberg v utorok oznámil, že predal svoje ruské aktíva dlhoročným zamestnancom pivovaru Baltika Breweries po tom, ako Moskva schválila dohodu v hodnote 34 miliárd rubľov (320,75 milióna USD; 305,27 milióna eur). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rusko prevzalo kontrolu nad podielom Carlsbergu v Baltike, najväčšom ruskom pivovare, v júli 2023 a umiestnilo ho pod "dočasnú správu". Generálny riaditeľ Carlsberg Group Jacob Aarup-Andersen to označil za krádež. V pondelok (2. 12.) však bol majetok Carlsbergu uvoľnený spod dočasnej správy.



Carlsberg za svoje aktíva v Rusku dostane ako protihodnotu hotovosť aj podiely pivovaru Baltika Breweries v dcérskych spoločnostiach Carlsberg Azerbajdžan a Carlsberg Kazachstan. Transakcia, ktorú už schválili ruské a dánske úrady, by sa mala dokončiť v najbližších dňoch, informovala skupina Carlsberg. Nepotvrdila však jej hodnotu.



Navrhovaná predajná cena však predstavuje výraznú zľavu v porovnaní s údajmi z februára 2023, keď dánsky pivovar uviedol, že jeho čisté aktíva v Rusku mali k decembru 2022 hodnotu 7,52 miliardy dánskych korún (1 miliarda eur).



Rusko neustále sprísňuje požiadavky na odchod zahraničných spoločností, odkedy Západ uvalil sankcie na Moskvu za vojnu na Ukrajine. Pred udelením súhlasu s predajom akéhokoľvek zahraničného majetku žiada Moskva výrazné zľavy a tiež časť z predajnej ceny na posilnenie štátnej kasy, ktorú nazýva "daň pri odchode".



Vládny dokument, do ktorého mala možnosť nahliadnuť agentúra Reuters, ukázal, že Rusko schválilo predaj aktív Carlsberg spoločnosti VG Invest, zaregistrovanej v auguste. Na jej čele stojí Jegor Guselnikov, viceprezident Baltiky.



Podľa Carlsbergu novým majoritným akcionárom Baltiky bude spoločnosť, ktorú vlastnia rovnakým dielom "dvaja dlhoroční vedúci zamestnanci Baltiky". Tí zároveň prevezmú aj manažérske povinnosti v Baltike. Sú to Alexander Tolmačev a Guselnikov, ktorí spoluvlastnia spoločnosť Brewery Development Center (BDC) založenú v júli.



BDC vlastní niekoľko spoločností založených v tomto roku vrátane New Breweries a Project 650. Ten vedie Alexej Pjatkin, ktorý je tiež generálnym riaditeľom spoločnosti Hoppy Union vo vlastníctve Carlsbergu. Podľa vládneho dokumentu VG Invest bude musieť nasmerovať 15 % z trhovej hodnoty pivovarov Baltika do ruského federálneho rozpočtu.



V rámci dohody budú podiely Baltiky v Carlsberg Azerbajdžan, Carlsberg Kazachstan a ďalšej azerbajdžanskej dcérskej spoločnosti prevedené na Carlsberg výmenou za Hoppy Union, uvádza dokument. Hoppy Union bola ocenená na 2 miliardy rubľov, ale žiadna hotovosť v rámci tejto transakcie nezmení majiteľa, uvádza dokument.



Aarup-Andersen v tejto súvislosti povedal, že Carlsberg vyčerpal všetky možnosti, pokiaľ ide o úplný odchod z Ruska. "Dnešným oznámením vyriešime početné súdne spory a problémy s právami duševného vlastníctva týkajúce sa pivovarov Baltika Breweries. Vzhľadom na okolnosti veríme, že je to najlepší dosiahnuteľný výsledok pre našich zamestnancov, akcionárov a pokračujúce podniky," dodal.



(1 EUR = 1,0507 USD+ 1 EUR = 7,4583 DKK)