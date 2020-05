Dánsky výrobca a predajca šperkov Pandora vykázal čistú stratu

Kodaň 5. mája (TASR) - Dánsky výrobca a predajca šperkov Pandora, ktorý pôsobí aj na slovenskom trhu, vykázal za 1. štvrťrok čistú stratu, keďže musel pre pandémiu nového koronavírusu zatvoriť 90 % svojich obchodov. Uviedol však, že má dostatok likvidity aj pre prípad, že by hypoteticky zostali všetky jeho obchody zatvorené po celý zvyšok roka 2020.



Čistá strata Pandory za tri mesiace do konca marca 2020 predstavovala 24 miliónov dánskych korún (3,22 milióna eur) po zisku 797 miliónov DKK v rovnakom období minulého roka.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali čistý zisk 66 miliónov DKK.



Tržby klesli o 13 % na 4,17 miliardy DKK a prekonali odhady analytikov, ktorí počítali s tržbami 3,8 miliardy DKK.



Spoločnosť uviedla, že jej internetové obchody na väčšine trhov naďalej normálne fungujú aj napriek pandémii.



„Výkon on-line obchodov je naďalej silný a zdá sa, že je odolný voči blokádam,“ uviedla spoločnosť.



Rast tzv. organických tržieb jej internetových obchodov dosiahol v 1. štvrťroku 29 % napriek prerušeniu logistiky v Číne koncom januára a februára. A v apríli on-line predaj stúpol o trojciferné číslo.



No vzhľadom na pokračujúcu rozsiahlu blokádu trhov na celom svete očakáva Pandora aj v 2. kvartáli stratu.



Spoločnosť má k dispozícii ďalšie prísľuby úverových liniek vo výške 3 miliárd DKK a má v úmysle predať 8 miliónov vlastných akcií.



Pandora stiahla svoje celoročné usmernenie a zastavila svoj program spätného odkúpenia akcií v marci, krátko predtým, ako dočasne zatvorila všetky svoje obchody v USA, Taliansku, Španielsku, Nemecku, Francúzsku a v ďalších krajinách v dôsledku nového koronavírusu.



(1 EUR = 7,4622 DKK)