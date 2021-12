Dánsky výrobca hračiek Lego postaví vo Vietname závod

Kodaň 8. decembra (TASR) - Dánska hračkárska spoločnosť Lego plánuje postaviť vo Vietname výrobný závod. Informovala o tom firma v stredu s tým, že dopyt po jej stavebniciach na ázijskom trhu rýchlo rastie.



Závod vo Vietname, do ktorého výstavby firma investuje viac než 1 miliardu USD (888,42 milióna eur), bude druhým závodom dánskej spoločnosti na ázijskom trhu. Svoj prvý závod otvorila v roku 2016 v Číne.



Záujem o stavebnice Lego v Ázii v posledných rokoch výrazne rastie, pričom od roku 2019 zaznamenáva spoločnosť rast dopytu o dvojciferné hodnoty. Ako uviedol v rozhovore pre agentúru Reuters prevádzkový riaditeľ firmy Carsten Rasmussen, v strednodobom až dlhodobom horizonte dopyt po výrobkoch spoločnosti prekoná produkciu čínskeho závodu a firma musí preto svoje výrobné kapacity rozšíriť.



"Rast, ktorý zaznamenávame v Číne aj na ďalších ázijských trhoch, je úžasný a je evidentné, že v nasledujúcom období budeme musieť svoju výrobnú kapacitu zvýšiť," povedal. Poukázal pritom na rastúcu strednú triedu a vyššiu pôrodnosť v tomto regióne v porovnaní s nasýtenejším európskym a severoamerickým trhom.



Lego v poslednom desaťročí uplatňuje novú výrobnú stratégiu, v rámci ktorej presúva výrobu bližšie ku kľúčovým trhom. To spoločnosti znižuje náklady aj citlivosť na externé faktory. "Čas dodávky k našim zákazníkom sa tak skracuje, čo nám umožňuje reagovať rýchlejšie na dopyt na trhu a zároveň vyhnúť sa nepriaznivým vonkajším faktorom," povedal Rasmussen.



Závod vo Vietname bude zároveň prvým uhlíkovo neutrálnym závodom firmy Lego. Energiu by mu mali zabezpečovať solárne panely na streche a solárny park umiestnený v blízkosti závodu. Výroba by sa mala začať v roku 2024, pričom závod by mal zamestnávať približne 4000 ľudí.



(1 EUR = 1,1256 USD)