Danube InGrid posilňuje stabilitu a digitalizáciu siete

Bratislava 11. júna (OTS) - Spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS), v spolupráci s maďarskou distribučnou spoločnosťou E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt realizujú rozsiahly medzinárodný projekt Danube InGrid, v celkovej hodnote 357 mil. eur. Projekt je rozdelený na dve fázy a má status projektu spoločného záujmu EÚ (PCI). Realizátori projektu získali aj spolufinancovanie z Nástroja na prepájanie Európy (CEF - Connecting Europe Facility). Podiel EÚ spolufinancovania je 35 % pri prvej fáze a 50 % pri druhej fáze.uviedolPrvá fáza projektu sa realizuje na juhozápade Slovenska a v pohraničí s Maďarskom, pričom celkový objem nákladov za všetky zapojené spoločnosti predstavuje 291 mil. eur. Jednou z najvýznamnejších doteraz realizovaných stavieb je nová elektrická stanica v Mierove, ktorá rozšíri kapacitu pre integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, ako aj pre flexibilnejšie pripájanie nových odberateľov v rýchlo sa rozvíjajúcom regióne západného Slovenska. Zrealizovala sa aj modernizácia elektrickej stanice SEPS v Podunajských Biskupiciach, kde bol nainštalovaný nový transformátor.Strategickou stavbou projektu Danube InGrid je z pohľadu Západoslovenskej distribučnej aj Elektrická stanica vo Vajnoroch, ktorá bude slúžiť ako transformačná stanica 110/22kV a jej realizácia prebieha práve v tomto období. V budúcnosti je plánované prepojenie medzi ES Vajnory 110/22kV (ZSD) a ES Vajnory 400/110kV spoločnosti SEPS, ktorá zároveň vybuduje dve 400 kV nadzemné vedenia so zapojením do existujúcich elektrických staníc Stupava a Podunajské Biskupice. Obe stanice výrazne prispejú k zabezpečeniu budúcich potrieb napájania severnej časti hlavného mesta Bratislavy a umožnia pripájanie nových zákazníkov v tejto oblasti nielen v oblasti odberu, ale aj v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.Druhá fáza projektu Danube InGrid sa realizuje v konzorciu spoločností Západoslovenská distribučná, a.s., a Východoslovenská distribučná, a.s., kde celková hodnota tejto fázy dosahuje takmer 66 miliónov eur, pričom polovicu z tejto sumy tvorí spolufinancovanie z prostriedkov Európskej únie. Súčasťou plánovaných investícií je na západnom Slovensku prepojenie elektrických staníc Vajnory a Žabí majer prostredníctvom 110-kilovoltového dvojitého podzemného vedenia. Východoslovenská distribučná investuje do modernizácie elektrických staníc, inteligentných prvkov siete, modernizácie distribučných vedení s optickými komunikačnými cestami a rozširovanie digitálnej infraštruktúry a IT riešení.SEPS plánuje investovať do kompenzácie jalového výkonu v elektrických staniciach Voľa a Spišská Nová Ves, ako aj inovovať riadiaci informačný systém a modernizovať sekundárnu techniku v štyroch elektrických staniciach na východnom Slovensku.Rast spotreby elektriny ako náhrady za iné formy primárnych energií, v kombinácii s rastom energetickej efektívnosti, šetrného prístupu k životnému prostrediu a ochrane klímy, vytvárajú veľké príležitosti pre udržateľnosť do budúcnosti.uviedol Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Západoslovenskej distribučnej a Východoslovenskej distribučnej.Verejnosť bude môcť získať viac informácií o projekte počas, ktorú bude možné sledovať na stránke www.danubeingrid.eu