Darovanie nepredaných potravín je najlepší spôsob obmedzenia plytvania

Bratislava 14. januára (TASR) - Za najracionálnejší spôsob minimalizácie plytvania potravinami sa môže považovať darovanie nepredaných potravín Potravinovej banke Slovenska a ďalším charitatívnym organizáciám. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v informatívnom materiáli "Informácia o priebehu plnenia plánu predchádzania plytvaniu potravinami", ktorý by v stredu (15. 1.) mal prerokovať a zobrať na vedomie vládny kabinet.



"V súčasnosti legislatíva upravuje možnosť darovania potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti pre obchodné reťazce. Maloobchod je identifikovaný ako článok reťazca, u ktorého sú potravinové straty najnižšie. Je preto potrebné uvažovať nad systémom a legislatívnou úpravou možnosti darovania potravín po dátume minimálnej trvanlivosti aj pre iné články potravinového reťazca," priblížil agrorezort.



Do budúcnosti je podľa MPRV potrebné analyzovať možnosti riešenia pri potravinových komoditách, pri ktorých sú podľa meraní potravinové straty najvyššie. Ide napríklad o pekárenské výrobky, prípadne iné nebalené výrobky, ovocie a zeleninu.



"Je zrejmé, že bezpečnosť musí byť prioritne zachovaná pri akomkoľvek mechanizme, teda výsledkom analýzy by mal byť spôsob, ako minimalizovať straty a pritom zachovať bezpečnosť konečného požívateľa, prípadne hospodárskych zvierat pri skrmovaní, ak to umožňujú predpisy Európskej únie. Ďalším dôležitým aspektom je využitie ekonomicky cenných látok (napríklad esencie, farbivá, oleje a pod.) z potravín, ktoré už spadajú pod potravinové straty, respektíve nemôžu byť predmetom darovania, prípadne skrmovania," zdôraznilo agroministerstvo.



Ak sa predpokladá minimalizácia potravinových strát a maximalizácia objemu darovaných potravín, bude podľa MPRV nevyhnutné, aby štát určitým spôsobom participoval na zabezpečení logistiky a skladovania darovaných potravín, a to buď kofinancovaním Potravinovej banky Slovenska (prípadne ďalších charitatívnych organizácií), respektíve aby sa určitým spôsobom podieľal na určitých fázach, ktoré sú nevyhnutné pri efektívnom darovaní potravín (vykonával celkom alebo čiastočne logistiku, skladovanie, distribúciu a podobne).



"Podľa údajov, ktoré poskytli charitatívne organizácie, pri zákonnej povinnosti darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti sa zvýši objem darovaných potravín sedem až osemnásobne. To znamená, že materiálno-technické a ani personálne zabezpečenie charitatívnych organizácií to v súčasných podmienkach nie je objektívne schopné pokryť," dodalo MPRV SR.