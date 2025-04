Darovať dve percentá neziskovému sektoru možno ešte do 30. apríla

Bratislava 28. apríla (TASR) - Na darovanie dvoch percent zo zaplatenej dane ostávajú posledné dni. Časť zo zaplatenej dane možno poukázať vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu ešte do 30. apríla na predpísanom tlačive. Upozornila v pondelok Finančná správa (FS) SR.



„Daňovník - fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2024 a ktorý chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, podáva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na štruktúrovanom tlačive, ktoré je zverejnené v katalógu formulárov na portáli finančnej správy,“ priblížia FS. K vyhláseniu treba priložiť aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré na žiadosť zamestnanca vystavil zamestnávateľ.



Vyhlásenie k poukázaniu časti zaplatenej dane neziskovému sektoru možno do 30. apríla podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať poštou či využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou.



Zamestnanec môže poukázať dve percentá z dane ním určenej organizácii. Tí, ktorí v minulom roku vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, môžu vybranej organizácii poukázať tri percentá z dane. Doložiť však musia aj písomné potvrdenie od dobrovoľníckej organizácie o dobrovoľníckej činnosti. Dve alebo tri percentá z dane možno darovať len jednému prijímateľovi, podiel zaplatenej dane sú minimálne tri eurá.



„Daňovníci, ktorí si odložili podanie daňových priznaní, deklarujú podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie. Spoločnosť, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2024, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1 % zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2 % dane. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, každému však najmenej 8 eur,“ priblížila FS.



FS daňovníkom odporučila si vopred preveriť, či sa nezisková organizácia, nadácia alebo občianske združenie nachádza v zozname prijímateľov, ktorý je zverejnený na webe Notárskej komory SR i portáli FS.



Za zdaňovacie obdobie roka 2023 občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb vyše 106 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa rozhodlo takmer 920.000 daňovníkov.