< sekcia Ekonomika
Daško: Pripravujeme nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov
Podľa splnomocnenca chce štát v najbližšom programovom období, ktoré sa pripravuje na ďalších sedem rokov, venovať zvýšenú pozornosť aj tejto oblasti.
Autor TASR
Hencovce 26. februára (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško počas štvrtkovej návštevy spoločnosti Linora v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou ocenil príklady zamestnávania Rómov a avizoval prípravu nových programov podpory pre firmy, ktoré vytvárajú stabilné pracovné miesta. Spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu pančúch, zamestnáva približne 150 Rómov.
Podľa splnomocnenca chce štát v najbližšom programovom období, ktoré sa pripravuje na ďalších sedem rokov, venovať zvýšenú pozornosť aj tejto oblasti. „Jedným zo segmentov, ktoré budeme chcieť riešiť, je aj zamestnávanie, najmä Rómov s nízkou kvalifikáciou. Uvažujeme o nastavení určitého typu stimulov pre takýchto výrobcov alebo súkromné firmy, pretože tu máme istotu udržateľnosti pracovných miest a pokračovania zamestnancov,“ uviedol Daško. Zvažujú modely spolufinancovania pracovných miest či daňové a finančné stimuly pre firmy. Konkrétna podoba opatrení sa bude pripravovať na základe skúseností z praxe.
Zástupca konateľa spoločnosti Linora Ondrej Milčo priblížil, že firma pôsobí v regióne od roku 2009 a aktuálne zamestnáva do 300 pracovníkov, z ktorých približne polovicu tvoria ľudia z marginalizovaných komunít. Technológia výroby podľa neho pochádza z Talianska. „S náborom pracovných síl sme začali po príchode do regiónu a dnes patríme medzi stabilných zamestnávateľov. Výroba je zameraná na dámske pančuchové nohavice, pričom minulý rok sme vyrobili približne 27 miliónov kusov a obrat dosiahol okolo 16,5 milióna eur,“ uviedol. Produkcia je určená najmä na export, približne 99 percent výrobkov smeruje do zahraničia. Väčšina smeruje do krajín Európskej únie a Spojeného kráľovstva. Do Hencoviec prichádzajú úplety z Talianska, kde sa zošívajú, farbia, balia a následne ako kompletné výrobky expedujú a predávajú.
Firma podľa zástupcu konateľa nezamestnáva Rómov cielene, ale na základe odporúčaní úradov práce a splnenia pracovných kritérií. „Pre nás nie je dôležité, či ide o Róma alebo nie. Podstatné je, aby mal človek záujem pracovať a podával primeraný výkon,“ priblížil. Dodal, že adaptácia nových pracovníkov z prostredia bez pracovných návykov nie je jednoduchá, preto im firma poskytuje adaptačné obdobie a postupne zvyšuje pracovné nároky. „Tí, ktorí majú záujem a sú šikovní, sa prispôsobia a v práci pokračujú,“ konštatoval.
V rámci príprav nových programov splnomocnenec postupne navštevuje podniky, ktoré zamestnávajú Rómov. Okrem aktuálnej firmy už navštívil aj ďalšie podniky a plánuje pokračovať v ďalších regiónoch. Cieľom je získať prehľad o fungujúcich modeloch zamestnávania a preniesť osvedčené postupy do pripravovaných opatrení. Upozornil na potrebu spolupráce viacerých rezortov a inštitúcií. „Toto nemôže vyriešiť jeden úrad. Musí spolupracovať ministerstvo práce, školstva, úrady práce aj samotní zamestnávatelia,“ povedal Daško.
Podľa splnomocnenca chce štát v najbližšom programovom období, ktoré sa pripravuje na ďalších sedem rokov, venovať zvýšenú pozornosť aj tejto oblasti. „Jedným zo segmentov, ktoré budeme chcieť riešiť, je aj zamestnávanie, najmä Rómov s nízkou kvalifikáciou. Uvažujeme o nastavení určitého typu stimulov pre takýchto výrobcov alebo súkromné firmy, pretože tu máme istotu udržateľnosti pracovných miest a pokračovania zamestnancov,“ uviedol Daško. Zvažujú modely spolufinancovania pracovných miest či daňové a finančné stimuly pre firmy. Konkrétna podoba opatrení sa bude pripravovať na základe skúseností z praxe.
Zástupca konateľa spoločnosti Linora Ondrej Milčo priblížil, že firma pôsobí v regióne od roku 2009 a aktuálne zamestnáva do 300 pracovníkov, z ktorých približne polovicu tvoria ľudia z marginalizovaných komunít. Technológia výroby podľa neho pochádza z Talianska. „S náborom pracovných síl sme začali po príchode do regiónu a dnes patríme medzi stabilných zamestnávateľov. Výroba je zameraná na dámske pančuchové nohavice, pričom minulý rok sme vyrobili približne 27 miliónov kusov a obrat dosiahol okolo 16,5 milióna eur,“ uviedol. Produkcia je určená najmä na export, približne 99 percent výrobkov smeruje do zahraničia. Väčšina smeruje do krajín Európskej únie a Spojeného kráľovstva. Do Hencoviec prichádzajú úplety z Talianska, kde sa zošívajú, farbia, balia a následne ako kompletné výrobky expedujú a predávajú.
Firma podľa zástupcu konateľa nezamestnáva Rómov cielene, ale na základe odporúčaní úradov práce a splnenia pracovných kritérií. „Pre nás nie je dôležité, či ide o Róma alebo nie. Podstatné je, aby mal človek záujem pracovať a podával primeraný výkon,“ priblížil. Dodal, že adaptácia nových pracovníkov z prostredia bez pracovných návykov nie je jednoduchá, preto im firma poskytuje adaptačné obdobie a postupne zvyšuje pracovné nároky. „Tí, ktorí majú záujem a sú šikovní, sa prispôsobia a v práci pokračujú,“ konštatoval.
V rámci príprav nových programov splnomocnenec postupne navštevuje podniky, ktoré zamestnávajú Rómov. Okrem aktuálnej firmy už navštívil aj ďalšie podniky a plánuje pokračovať v ďalších regiónoch. Cieľom je získať prehľad o fungujúcich modeloch zamestnávania a preniesť osvedčené postupy do pripravovaných opatrení. Upozornil na potrebu spolupráce viacerých rezortov a inštitúcií. „Toto nemôže vyriešiť jeden úrad. Musí spolupracovať ministerstvo práce, školstva, úrady práce aj samotní zamestnávatelia,“ povedal Daško.