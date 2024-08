Daško: Zámer práce namiesto dávky nie je diskriminačný ani rasistický

Bratislava 14. augusta (TASR) - Splnomocnenec pre rómske komunity Alexander Daško po rokovaní s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom (Hlas-SD) uviedol, že legislatívny návrh o odobratí alebo krátení dávky v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia zamestnania nie je diskriminačný ani rasistický. Cieľom návrhu je podľa neho zamestnať čo najviac Rómov. V stredu o tom informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Podrobne som oboznámil pána splnomocnenca s ohláseným zámerom a dohodli sme sa, že jeho úrad bude participovať na príprave. Garantoval som mu, že naším cieľom je dostať čo najviac nezamestnaných ľudí na pracovný trh bez ohľadu na to, či ide o Rómov, alebo nie," spresnil Tomáš.



Daško vyjadril k legislatívnemu návrhu práce namiesto dávok pochopenie. "My potrebujeme dostať čo najviac Rómov do zamestnania. Nehľadajte za tým diskrimináciu či rasizmus. My ako úrad budeme dbať o to, aby sa vytvorili čestné a seriózne podmienky pre našu komunitu. Férové podmienky budú platiť pre všetkých nezamestnaných rovnako," doplnil.



Pripravovaný návrh o odobratí alebo krátení dávky v hmotnej núdzi nezamestnaným, ktorí môžu pracovať, ale odmietnu vhodnú pracovnú ponuku, má podľa Tomáša znížiť nezamestnanosť na Slovensku. Na rokovaní sa tiež rozoberali ďalšie pripravované projekty, ktoré majú vytvoriť pracovné pozície najmä pre nízko kvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných ľudí.



Rezort práce dodal, že ďalšie pracovné stretnutie k tejto téme sa uskutoční 21. augusta na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, na ktorom sa zúčastnia viacerí ministri aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).