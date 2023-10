Dáta bez pátosu: Nie je jasné, z čoho SP vyplatí 13. dôchodky

Bratislava 30. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) nemá príjmy ani rezervy na to, aby vyplatila v novembri tohto roka 13. dôchodky. Ak si vláda budúci rok požičia na ďalšie 13. dôchodky na finančných trhoch, čistý dlh Slovenska bude o 8 - 10 miliárd vyšší, ako je v súčasnosti. Na sociálnej sieti na to upozornila nezávislá občianska iniciatíva Dáta bez pátosu.



V pondelok informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) o tom, že poberatelia dôchodkov dostanú vyplatený 13. dôchodok v roku 2024 v plnej výške tohto priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Dáta bez pátosu odhadujú, že ide o približne 570 - 600 eur. Ak si vláda požičia na finančných trhoch, požadované výnosy na slovenských dlhopisoch narastú na 5 % oproti súčasným 4 %, za ktoré si vláda požičala.



Celková suma by tak podľa iniciatívy mala byť 700 miliónov eur pri 1,15 milióna seniorov. Ak by sa pridali aj vdovecké, vdovské, sirotské a invalidné dôchodky, išlo by približne o jednu miliardu eur.



Iniciatíva uviedla, že v októbri dostane SP od vlády financie a v novembri ich vyplatí ako dôchodky. Ak seniori všetky peniaze minú, štátu sa v prvom štvrťroku 2025 vráti približne 15 % dane z pridanej hodnoty (DPH) naspäť.



"Ide o dekonsolidáciu verejných financií asi v hodnote 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP), lebo rátať treba len nárast 13. dôchodku oproti tohtoročným 300 miliónom eur," dodali Dáta bez pátosu.