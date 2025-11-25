< sekcia Ekonomika
Dáta: Slovenskí milionári sú opatrnejší, českí zase optimistickejší
Nehnuteľnosti zostávajú dlhodobo obľúbenou zložkou portfólia, najmä rezidenčné projekty a stavebné pozemky. Dopyt podporuje pokles úrokových sadzieb a rast miezd.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Slovenskí dolároví milionári sa aj napriek rekordnému rastu majetku pozerajú na ekonomický vývoj s väčšou zdržanlivosťou. Upozorňujú na potrebu stabilného podnikateľského prostredia a predvídateľných pravidiel pre investovanie. Naopak, českí milionári hodnotia výhľad pozitívnejšie, ťažia z nižších úrokových sadzieb a oživenia domácej ekonomiky. Spoločným menovateľom však zostáva presvedčenie, že rast bohatstva je výsledkom disciplíny, diverzifikácie a schopnosti rozpoznať nové príležitosti aj v čase neistoty. Vyplýva to zo zistení J&T Banky.
„Tento rok sa potvrdzuje, že finančne úspešní ľudia sa na správu majetku pozerajú podobne ako na podnikanie – strategicky a s dlhodobým cieľom. Rekordný rast nie je výsledkom šťastia, ale schopnosti čítať trh, diverzifikovať a nebáť sa nových foriem investovania,“ uviedla Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky na Slovensku.
Tretí rok po sebe zhodnocujú milionári svoj majetok dvojciferným tempom. Viac ako polovica slovenských a takmer 60 % českých milionárov dosiahla výnos v rozmedzí 2 % až 9 %, pričom približne tretina zaznamenala rast hodnoty majetku o viac ako 10 %.
Hlavným zdrojom bohatstva zostáva podnikanie, no jeho podiel na raste majetku klesol pod 50 %. Významne vzrástol príspevok akcií a private equity. Dôvera v private equity medziročne vzrástla o 15 až 16 percentuálnych bodov a v Česku sa prvýkrát stala najpreferovanejším nástrojom z hľadiska očakávaného zhodnotenia. Milionári oceňujú ich stabilitu mimo verejných trhov, nižšiu volatilitu a atraktívny pomer výnosu k riziku.
Nehnuteľnosti zostávajú dlhodobo obľúbenou zložkou portfólia, najmä rezidenčné projekty a stavebné pozemky. Dopyt podporuje pokles úrokových sadzieb a rast miezd.
Na Slovensku však milionári vnímajú potrebu zjednodušenia stavebného konania, ktoré dnes brzdí výstavbu a predražuje projekty. Až 89 % z nich súhlasí s tvrdením, že reforma stavebného zákona by zlepšila situáciu na trhu a urýchlila výstavbu. Klesajúcu atraktivitu vidia aj v segmente komerčných nehnuteľností, najmä pre zhoršujúce sa podnikateľské prostredie a rast legislatívnej neistoty. Aj napriek prudkému rastu cien kryptomien za posledné tri roky zostáva väčšina milionárov voči nim rezervovaná.
Milionári naprieč regiónom sa zhodujú, že budúcnosť Európy závisí od podpory podnikania, technologického pokroku a inovácií. Vyjadrujú rastúce znepokojenie z pomalého rastu ekonomiky EÚ a jej zaostávania za USA a Áziou. Za kľúčové považujú zníženie nadmernej regulácie, efektívnejšie prerozdeľovanie zdrojov a vytvorenie prostredia, ktoré bude viac podporovať trh, rizikový kapitál a dlhodobý rast.
„Z tohtoročných výsledkov vidíme, že milionári sa nesústredia len na rast majetku, ale čoraz viac na prostredie, v ktorom ho tvoria. Vnímajú, že bez stabilných a predvídateľných pravidiel pre podnikanie sa potenciál rastu rýchlo vyčerpá. Ich hlas po efektívnejšej Európe je preto aj hlasom po racionálnych reformách, ktoré vrátia dôveru v trh,“ dodala Macaláková.
„Tento rok sa potvrdzuje, že finančne úspešní ľudia sa na správu majetku pozerajú podobne ako na podnikanie – strategicky a s dlhodobým cieľom. Rekordný rast nie je výsledkom šťastia, ale schopnosti čítať trh, diverzifikovať a nebáť sa nových foriem investovania,“ uviedla Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky na Slovensku.
Tretí rok po sebe zhodnocujú milionári svoj majetok dvojciferným tempom. Viac ako polovica slovenských a takmer 60 % českých milionárov dosiahla výnos v rozmedzí 2 % až 9 %, pričom približne tretina zaznamenala rast hodnoty majetku o viac ako 10 %.
Hlavným zdrojom bohatstva zostáva podnikanie, no jeho podiel na raste majetku klesol pod 50 %. Významne vzrástol príspevok akcií a private equity. Dôvera v private equity medziročne vzrástla o 15 až 16 percentuálnych bodov a v Česku sa prvýkrát stala najpreferovanejším nástrojom z hľadiska očakávaného zhodnotenia. Milionári oceňujú ich stabilitu mimo verejných trhov, nižšiu volatilitu a atraktívny pomer výnosu k riziku.
Nehnuteľnosti zostávajú dlhodobo obľúbenou zložkou portfólia, najmä rezidenčné projekty a stavebné pozemky. Dopyt podporuje pokles úrokových sadzieb a rast miezd.
Na Slovensku však milionári vnímajú potrebu zjednodušenia stavebného konania, ktoré dnes brzdí výstavbu a predražuje projekty. Až 89 % z nich súhlasí s tvrdením, že reforma stavebného zákona by zlepšila situáciu na trhu a urýchlila výstavbu. Klesajúcu atraktivitu vidia aj v segmente komerčných nehnuteľností, najmä pre zhoršujúce sa podnikateľské prostredie a rast legislatívnej neistoty. Aj napriek prudkému rastu cien kryptomien za posledné tri roky zostáva väčšina milionárov voči nim rezervovaná.
Milionári naprieč regiónom sa zhodujú, že budúcnosť Európy závisí od podpory podnikania, technologického pokroku a inovácií. Vyjadrujú rastúce znepokojenie z pomalého rastu ekonomiky EÚ a jej zaostávania za USA a Áziou. Za kľúčové považujú zníženie nadmernej regulácie, efektívnejšie prerozdeľovanie zdrojov a vytvorenie prostredia, ktoré bude viac podporovať trh, rizikový kapitál a dlhodobý rast.
„Z tohtoročných výsledkov vidíme, že milionári sa nesústredia len na rast majetku, ale čoraz viac na prostredie, v ktorom ho tvoria. Vnímajú, že bez stabilných a predvídateľných pravidiel pre podnikanie sa potenciál rastu rýchlo vyčerpá. Ich hlas po efektívnejšej Európe je preto aj hlasom po racionálnych reformách, ktoré vrátia dôveru v trh,“ dodala Macaláková.