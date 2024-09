Dáta: Väčšina Slovákov uzatvára cestovné poistenie na poslednú chvíľu

Bratislava 13. septembra (TASR) - Väčšina Slovákov, vyše 70 %, uzatvára cestovné poistenie na poslednú chvíľu. V tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóne narástol záujem o komplexnejšie poistné balíky, a to o 29 %. Naopak, záujem o predaje lacnejších produktov klesol o 32 %. Vyplýva to z dát o trendoch v cestovnom poistení za rok 2024, ktoré zozbieral portál na porovnávanie cien poistení Superpoistenie.sk.



"Cestujúci si väčšinou uzatvárajú poistenie tesne pred odchodom, keď už vedia, že na dovolenku skutočne pôjdu. Tento faktor prispieva k nižšiemu dopytu po poistení storna," priblížil Vladimír Cvik z portálu Superpoistenie.sk.



V tohtoročnej dovolenkovej sezóne narástol záujem o poistenie so širším rozsahom a s vyššími limitmi poistného krytia. Dovolenkári teda volili také poistenie, ktoré kryje nielen liečebné náklady, ale aj zodpovednosť, úrazové poistenie, batožinu, poistenie oneskorenia a zrušenia letu, právnu asistenciu či zásah horskej služby.



"Klienti čoraz viac dbajú na ochranu a volia si komplexnejšie balíky, ktoré poskytujú väčšie pokrytie pre prípad nepredvídaných okolností. Tento trend jasne ukazuje, že kvalita poistenia sa stáva prioritou," doplnil Cvik. Dodal, že u slovenských dovolenkárov vzrástol záujem o poistenie oneskorenia alebo zrušenia letu, a to o 16 %.



Slováci podľa zistení portálu v tohtoročnej letnej sezóne mali záujem objavovať aj menej tradičné dovolenkové destinácie. Záujem o Chorvátsko v tomto roku mierne klesol, pozornosť slovenských turistov sa zamerala na Albánsko, Tunisko, Egypt či Turecko. Obľúbené boli aj Thajsko, Vietnam, Spojené arabské emiráty či Omán. Naopak, pre konflikt na Blízkom východe klesol záujem o cesty do Izraela či Jordánska. Oproti minulému roku sa mierne skrátila priemerná dĺžka dovolenky, Slováci v tomto roku strávili na dovolenke v priemere sedem dní oproti minuloročným ôsmim dňom.