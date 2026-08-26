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< sekcia Ekonomika

Databázu obchodníkov s ovocím a zeleninou bude v SR spravovať ŠVPS

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2027.

Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Databázu obchodníkov s ovocím, zeleninou a banánmi bude v SR spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, avšak ako súčasť už existujúcich informačných systémov verejnej správy podľa zákona o potravinách. Z toho dôvodu nebude nutné zriadiť na uvedený účel nový informačný systém. Vyplýva to z návrhu novely zákona o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu schválila vláda.

„Nanovo sa upravuje okruh poľnohospodárskych výrobkov, vo vzťahu ku ktorým sa vykonáva kontrola zhody. Kontrola zhody sa ustanovuje ako kontrola súladu tých poľnohospodárskych výrobkov s obchodnými normami, pre ktoré je súlad s obchodnými normami podľa príslušných nariadení EÚ povinný na účely uvádzania na trh alebo vývoz,“ spresnil agrorezort.

Pojem „podnikateľ“ sa v novele nahrádza pojmom „prevádzkovateľ potravinárskeho podniku“, ako označenie subjektu, u ktorého sa vykonáva kontrola zhody poľnohospodárskych výrobkov s obchodnými normami.

MPRV dodalo, že v návrhu zákona sa vykonávajú aj viaceré legislatívno-technické úpravy a aktualizácia označenia dokladov vydávaných podľa právne záväzných aktov EÚ. Na základe aplikačnej praxe sa upravuje rozsah dokladov vydávaných po vykonaní kontroly zhody na mieste. V nadväznosti na navrhované úpravy sa upravujú kompetencie kontrolných orgánov a sankcie.

Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2027.
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