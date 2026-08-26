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Databázu obchodníkov s ovocím a zeleninou bude v SR spravovať ŠVPS
Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Databázu obchodníkov s ovocím, zeleninou a banánmi bude v SR spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, avšak ako súčasť už existujúcich informačných systémov verejnej správy podľa zákona o potravinách. Z toho dôvodu nebude nutné zriadiť na uvedený účel nový informačný systém. Vyplýva to z návrhu novely zákona o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu schválila vláda.
„Nanovo sa upravuje okruh poľnohospodárskych výrobkov, vo vzťahu ku ktorým sa vykonáva kontrola zhody. Kontrola zhody sa ustanovuje ako kontrola súladu tých poľnohospodárskych výrobkov s obchodnými normami, pre ktoré je súlad s obchodnými normami podľa príslušných nariadení EÚ povinný na účely uvádzania na trh alebo vývoz,“ spresnil agrorezort.
Pojem „podnikateľ“ sa v novele nahrádza pojmom „prevádzkovateľ potravinárskeho podniku“, ako označenie subjektu, u ktorého sa vykonáva kontrola zhody poľnohospodárskych výrobkov s obchodnými normami.
MPRV dodalo, že v návrhu zákona sa vykonávajú aj viaceré legislatívno-technické úpravy a aktualizácia označenia dokladov vydávaných podľa právne záväzných aktov EÚ. Na základe aplikačnej praxe sa upravuje rozsah dokladov vydávaných po vykonaní kontroly zhody na mieste. V nadväznosti na navrhované úpravy sa upravujú kompetencie kontrolných orgánov a sankcie.
Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2027.
„Nanovo sa upravuje okruh poľnohospodárskych výrobkov, vo vzťahu ku ktorým sa vykonáva kontrola zhody. Kontrola zhody sa ustanovuje ako kontrola súladu tých poľnohospodárskych výrobkov s obchodnými normami, pre ktoré je súlad s obchodnými normami podľa príslušných nariadení EÚ povinný na účely uvádzania na trh alebo vývoz,“ spresnil agrorezort.
Pojem „podnikateľ“ sa v novele nahrádza pojmom „prevádzkovateľ potravinárskeho podniku“, ako označenie subjektu, u ktorého sa vykonáva kontrola zhody poľnohospodárskych výrobkov s obchodnými normami.
MPRV dodalo, že v návrhu zákona sa vykonávajú aj viaceré legislatívno-technické úpravy a aktualizácia označenia dokladov vydávaných podľa právne záväzných aktov EÚ. Na základe aplikačnej praxe sa upravuje rozsah dokladov vydávaných po vykonaní kontroly zhody na mieste. V nadväznosti na navrhované úpravy sa upravujú kompetencie kontrolných orgánov a sankcie.
Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2027.