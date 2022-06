DATART po rekonštrukcii znovu otvorí jednu z najväčších predajní

Bratislava 24. júna (OTS) - Dôvodom rekonštrukcie bola najmä úprava dispozície predajne. „,“ približuje Sabina Boudová, marketingová riaditeľka značky DATART.Foto:DATART, popredný česko-slovenský predajca elektroniky a domácich spotrebičov, na Slovensku aktuálne prevádzkuje 17 predajní. Najviac ich je v Bratislave, kde sú v troch nákupných centrách – okrem pobočky v Eurovea v Starom meste aj v NC Vivo (bývalý Polus) a OC Avion. Najnovšia predajňa v rámci slovenskej siete pribudne v Piešťanoch, a to tiež koncom júna 2022.V predajni DATARTu v Eurovei sú zastúpené všetky kategórie elektro spotrebičov na celkovej ploche predajne viac ako 1000m2. Pre zákazníkov sú, samozrejme, pripravené obľúbené služby RÝCHLART – možnosť vyzdvihnutia výrobku do 30 minút od objednania cez e-shop zadarmo – a DOPRAVART – doručenie výrobku do bytu s kompletnou inštaláciou a sprevádzkovaním.Na zákazníkov predajne DATARTu v bratislavskej Eurovei sa teší tím elektrošpecialistov, ktorí sú pripravení kvalifikovane im poradiť a odpovedať na všetky otázky týkajúce sa produktov a služieb značky DATART. Predajňa bude otvorená denne od 10. do 21. hod.