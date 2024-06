Dátové centrá môžu do roku 2030 spotrebovať až 9 % elektriny z USA

New York 1. júna (TASR) - Dátové centrá by mohli do konca tejto dekády spotrebovať až 9 % celkovej elektrickej energie vyrobenej v Spojených štátoch, čo je viac ako dvojnásobok ich súčasnej spotreby. V závislosti od tempa zavádzania technológií, ako je napríklad generatívna umelá inteligencia (UI), a od energetickej účinnosti nových centier sa odhaduje ročné tempo rastu spotreby elektrickej energie v tomto odvetví od 3,7 % do 15 % do roku 2030. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na analýzu amerického Inštitútu pre výskum elektrickej energie (Electric Power Research Institute, EPRI).



Dátové centrá si vyžadujú obrovské množstvo energie vzhľadom na vysoko intenzívne výpočtové a chladiace systémy. Podľa prepočtov EPRI si nové veľké dátové centrum v USA vyžaduje rovnaké množstvo elektrickej energie, aké je potrebné na napájanie 750.000 domácností. Zdvojnásobenie spotreby energie v dátových centrách by mohlo zaťažiť elektrickú sieť v krajine a viesť k zvýšeniu účtov za elektrinu a výpadkom, upozornil inštitút.



Odvtedy, ako spoločnosť OpenAI uviedla v roku 2022 na trh softvérový nástroj ChatGPT určený na automatizovanú komunikáciu s používateľmi sa podnikanie v oblasti dátových centier stalo jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví na svete.



"Vzhľadom na 5,3 miliardy globálnych používateľov internetu by široké nasadenie týchto nástrojov mohlo potenciálne viesť k zásadnej zmene požiadaviek na energiu," uviedol inštitút, ktorý odporučil investovať do rozvoja sietí a zlepšenia energetickej účinnosti dátových centier. Približne 80 % zaťaženia dátových centier v USA v roku 2023 sa podľa EPRI koncentrovalo v 15 štátoch, najmä vo Virgínii a Texase.