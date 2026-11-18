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Dátové centrá v Holandsku už spotrebúvajú päť percent elektriny
Zhruba 50 dátových centier z tohto počtu spotrebovalo 5289 GWh, čo predstavuje 93 % celoštátneho objemu.
Autor TASR
Brusel 18. novembra (TASR) - Dátové centrá v Holandsku v minulom roku spotrebovali päť percent všetkej elektrickej energie v krajine. Na najnovšie údaje národného štatistického úradu CBS v stredu upozornil informačný portál DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR. To podľa CBS znamená, že ide o badateľný nárast voči 1,5 % z roku 2017.
Približne 200 dátových centier v krajine v roku 2025 spotrebovalo celkovo 5664 gigawatthodín (GWh) elektrickej energie, čo je asi o 12 % viac než v predchádzajúcom roku.
Zhruba 50 dátových centier z tohto počtu spotrebovalo 5289 GWh, čo predstavuje 93 % celoštátneho objemu. Je to štvornásobok množstva spotrebovaného v roku 2017, hoci počet veľkých centier zostal približne rovnaký.
V rámci EÚ využíva na prevádzku dátových centier väčší podiel elektrickej energie už len Írsko. Podľa údajov Eurostatu za rok 2024 dosahuje tento podiel v Írsku 21,3 %, v Holandsku 4,6 % a v Nemecku 4,2 %.
V absolútnych číslach sa Holandsko umiestnilo na treťom mieste za Nemeckom a Írskom.
Tieto údaje nezahŕňajú organizácie, ako sú univerzity či nemocnice, ktoré prevádzkujú vlastné dátové zariadenia. Podľa odhadov CBS tieto subjekty spotrebovali ďalších 142 GWh.
Tieto informácie boli zverejnené necelé dva týždne po tom ako aktivisti obsadili stavenisko nového dátového centra v amsterdamskej štvrti Westpoort, ktoré si má prenajať spoločnosť Microsoft. Akciu zorganizovala skupina pre klimatickú spravodlivosť „Geef Tegengas“ a pridalo sa k nej hnutie Extinction Rebellion. Situácia sa skončila zásahom polície, ktorá stavenisko nakoniec vypratala.
Projekt v hodnote jednej miliardy eur s kapacitou 78 megawattov realizuje developerská spoločnosť Pure DC. Podľa holandského denníka NRC bude toto zariadenie ročne spotrebovávať toľko elektriny, koľko spotrebuje celý Amsterdam. Kritici tvrdia, že projekt obchádza celoštátny zákaz výstavby veľkokapacitných dátových centier z roku 2022, keďže na papieri je vedený ako tri menšie zariadenia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Približne 200 dátových centier v krajine v roku 2025 spotrebovalo celkovo 5664 gigawatthodín (GWh) elektrickej energie, čo je asi o 12 % viac než v predchádzajúcom roku.
Zhruba 50 dátových centier z tohto počtu spotrebovalo 5289 GWh, čo predstavuje 93 % celoštátneho objemu. Je to štvornásobok množstva spotrebovaného v roku 2017, hoci počet veľkých centier zostal približne rovnaký.
V rámci EÚ využíva na prevádzku dátových centier väčší podiel elektrickej energie už len Írsko. Podľa údajov Eurostatu za rok 2024 dosahuje tento podiel v Írsku 21,3 %, v Holandsku 4,6 % a v Nemecku 4,2 %.
V absolútnych číslach sa Holandsko umiestnilo na treťom mieste za Nemeckom a Írskom.
Tieto údaje nezahŕňajú organizácie, ako sú univerzity či nemocnice, ktoré prevádzkujú vlastné dátové zariadenia. Podľa odhadov CBS tieto subjekty spotrebovali ďalších 142 GWh.
Tieto informácie boli zverejnené necelé dva týždne po tom ako aktivisti obsadili stavenisko nového dátového centra v amsterdamskej štvrti Westpoort, ktoré si má prenajať spoločnosť Microsoft. Akciu zorganizovala skupina pre klimatickú spravodlivosť „Geef Tegengas“ a pridalo sa k nej hnutie Extinction Rebellion. Situácia sa skončila zásahom polície, ktorá stavenisko nakoniec vypratala.
Projekt v hodnote jednej miliardy eur s kapacitou 78 megawattov realizuje developerská spoločnosť Pure DC. Podľa holandského denníka NRC bude toto zariadenie ročne spotrebovávať toľko elektriny, koľko spotrebuje celý Amsterdam. Kritici tvrdia, že projekt obchádza celoštátny zákaz výstavby veľkokapacitných dátových centier z roku 2022, keďže na papieri je vedený ako tri menšie zariadenia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)