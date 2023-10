Dátové centrum uľahčí ďalší rozvoj smart riešení na trhu s elektrinou

Bratislava 4. októbra (TASR) - Spoločnosť Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE), spustila do prevádzky Energetické dátové centrum (EDC). To zaistí nové funkcie trhu pre činnosti súvisiace s agregáciou či prevádzkovaním zariadení na uskladňovanie a zdieľanie elektriny. Kombináciou centrálne uložených a distribuovaných dát sa uľahčí ďalší rozvoj smart riešení na trhu s elektrinou, informovala v stredu materská spoločnosť OKTE Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS).



Systém umožní pôsobenie novým aj malým účastníkom trhu a sprístupní dáta koncovým odberateľom. Zároveň prinesie jednoduchšiu výmenu dát o poskytovaní elektrickej energie medzi účastníkmi trhu a menej administratívy. "Už teraz evidujeme záujem nových účastníkov trhu pôsobiacich v rôznych oblastiach energetiky a elektromobility. Očakávame, že po spustení tejto platformy sa ich počet postupne zvýši," priblížil riaditeľ OKTE Miloš Bikár.



Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska uviedol, že nový systém prinesie pre mestá a obce možnosť lepšie využívať vlastné zdroje elektriny. "Napríklad, na škole je fotovoltika a využiť elektrinu z nej môžeme bez priamych káblov aj v domove dôchodcov či v kultúrnom dome," konštatoval.



Proces naštartovania EDC je rozdelený do viacerých fáz. Začiatkom júla tohto roku sa spustila registrácia nových účastníkov trhu, k ďalšej fáze sa pristúpilo k 2. októbru. Tá priniesla spustenie samotnej prevádzky EDC, ktorý umožní agregátorom, prevádzkovateľom zariadení na uskladnenie elektriny a skupinám zdieľania elektriny vykonávať svoju činnosť. Plná funkčnosť systému je naplánovaná na 1. júla 2024.



"Hoci dnes je zaregistrovaných 'len' niekoľko desiatok nových účastníkov trhu, predpokladom je, že koncom roka budú v EDC zaregistrované desiatky entít, najmä z radov výrobných energetických spoločností a energetických spoločenstiev. Tie tu nájdu priestor pre spoluprácu pri obchode so silovou elektrinou, či už na priamu spotrebu alebo v rámci zabezpečovania podporných služieb," dodala hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.