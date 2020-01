Dávka v nezamestnanosti vlani vzrástla v priemere o 27 eur

Bratislava 20. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa v minulom roku vyplatila poistencom, ktorí stratili prácu, zaevidovali sa na úrade práce a splnili zákonné podmienky, celkovo 492.980 dávok v nezamestnanosti.



Je to o 41.457 dávok viac ako v roku 2018, keď podporu v nezamestnanosti poberalo 451.523 poistencov.



Tak isto ako počet vzrástla podľa informácií Sociálnej poisťovne medziročne aj priemerná mesačná výška dávky. Kým v roku 2018 dosahovala priemerne 409,71 eura, vlani to bolo o 27,32 eura viac a to 437,03 eura.



Najvyšší počet dávok pritom Sociálna poisťovňa vlani vyplatila v mesiaci október – 43.620 a najnižší počet na začiatku roka v januári – 38.255.