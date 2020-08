Dávky za ošetrovné sa vrátili k štandardným hodnotám

Bratislava 12. augusta (TASR) - Dávky za ošetrovné sa už vrátili k štandardným hodnotám. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Peter Višváder.



"Najnovšie štatistické údaje o dávkach vyplatených z nemocenského poistenia naznačujú, že ich počet (predovšetkým ide o dávky nemocenské a ošetrovné) sa po jarnom maxime vracia k štandardným hodnotám," spresnil Višváder.



Ako dodal, Sociálna poisťovňa vyplatila v období od 16. apríla 2020 do 15. mája 2020 až 147.683 dávok ošetrovného a v čase od 16. mája 2020 do 15. júna 2020 ich bolo dokonca 165.961. "V treťom sledovanom časovom rozpätí od 16. júna 2020 do 15. júla 2020 dávku ošetrovné získalo 66.202 poistencov," vyčíslil Višváder.



Rovnako ustúpili aj maximá priemernej výšky dávky ošetrovného, keď z 349,16 eura v prvej polovici júna klesla na 259,57 eura v druhej polovici júla, dodal Višváder.