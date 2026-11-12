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Dax sa dostal na nový rekord, prvýkrát prelomil hranicu 27.000 bodov
Posilňovali aj ďalšie európske akciové indexy.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. novembra (TASR) - Kľúčový nemecký akciový index DAX sa dostal na nové rekordné maximum a prvýkrát prekonal hranicu 27.000 bodov. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a CNBC.
Dax sa vo štvrtok dopoludnia dostal až na 27.001,67 bodu. Okolo 10.55 h SEČ sa nachádzal s plusom 1,26 % na úrovni 26.997,86 bodu.
Posilňovali aj ďalšie európske akciové indexy. Hlavný francúzsky index CAC 40 stúpol o 0,8 % na 8398,29 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,33 % na 52.117,04 bodu. Paneurópsky index Stoxx 600 si polepšil o 0,52 % na 666,50 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,56 % na 6429,16 bodu.
Nádeje na mierové riešenie vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom a s ním súvisiaci pokles cien ropy patria spolu s nedávnym oživením technologického sektora medzi hlavné dôvody súčasnej pozitívnej nálady na európskych akciových trhoch.
Technologickým akciám pomohlo najmä čiastočné zmiernenie obáv z príliš prísnej regulácie umelej inteligencie (AI).
Podľa analytika Consorsbank Jochena Stanzla sa zároveň zlepšujú ekonomické vyhliadky. „Koncoročný akciový rast je v plnom prúde,“ uviedol Stanzl.
Dax sa vo štvrtok dopoludnia dostal až na 27.001,67 bodu. Okolo 10.55 h SEČ sa nachádzal s plusom 1,26 % na úrovni 26.997,86 bodu.
Posilňovali aj ďalšie európske akciové indexy. Hlavný francúzsky index CAC 40 stúpol o 0,8 % na 8398,29 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,33 % na 52.117,04 bodu. Paneurópsky index Stoxx 600 si polepšil o 0,52 % na 666,50 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,56 % na 6429,16 bodu.
Nádeje na mierové riešenie vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom a s ním súvisiaci pokles cien ropy patria spolu s nedávnym oživením technologického sektora medzi hlavné dôvody súčasnej pozitívnej nálady na európskych akciových trhoch.
Technologickým akciám pomohlo najmä čiastočné zmiernenie obáv z príliš prísnej regulácie umelej inteligencie (AI).
Podľa analytika Consorsbank Jochena Stanzla sa zároveň zlepšujú ekonomické vyhliadky. „Koncoročný akciový rast je v plnom prúde,“ uviedol Stanzl.