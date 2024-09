Dažde zaťažia vodičov, škody nemusia byť preplatené poisťovňou

Bratislava 12. septembra (TASR) - Očakávané prívalové dažde, ktoré by mali zasiahnuť naše územie koncom týždňa, môžu predstavovať problémy pre vodičov na cestách. Ak dôjde ku škode na vozidle a šofér vedome podstúpil riziko súvisiace s extrémnym počasím, prípadne neprispôsobil jazdu stavu vozovky, môže poisťovňa odmietnuť platenie poistného. Upozornila na to vo štvrtok lízingová spoločnosť Business Lease Slovakia, ktorá ďalej priblížila situácie, ktoré môžu v súvislosti so silnými dažďami nastať, a poradila, ako minimalizovať riziká.



"V prípade prudkých prívalových dažďov, ak to situácia dovoľuje, je ideálne preparkovať vozidlo na nejaké vyvýšené miesto, kde je najmenší predpoklad zaplavenia vozidla. V prípade zaplavenej časti cesty, napríklad v podjazde, je absolútne nevyhnutné overiť si hĺbku vody pred tým, ako sa pokúsite o jej prejazd. Ak hĺbka vody dosahuje nástupnú výšku vozidla, prejazd je nebezpečný," uviedla spoločnosť. Inak by mohlo hroziť nasatie vody do spaľovacieho priestoru motora.



Jazda v plnej rýchlosti na mokrej vozovke by mohla byť nebezpečná aj z dôvodu vzniku aquaplaningu, ktorý by mal hroziť už pri rýchlosti 80 km/h. Ak vbehne vodič v plnej rýchlosti do takto naplavenej vody alebo veľkej mláky, vozidlo sa môže stať neovládateľné, upozornila firma. Predísť vzniku takejto situácie by mohlo vyhýbanie sa väčším objemom vody na ceste, a to jazdou mimo vyjazdených koľají a miest, kde stojí voda. Dôležité je taktiež prispôsobiť rýchlosť terénu vozovky.



Riziko hrozí aj v prípade valiacej sa vody, ku ktorému môže dôjsť z dôvodu rozvodnenej rieky alebo pretrhnutej hrádze. "Pokiaľ je stojace vozidlo zaliate vodou tak, že sa pod vodu dostal aj motor vozidla, neodporúča sa po opadnutí vody motor štartovať, keďže môže prísť k jeho poškodeniu. Vozidlo je potrebné odtiahnuť do servisu a nechať ho dôsledne skontrolovať a odborne vysušiť," poradil vedúci prevádzkových služieb spoločnosti Vladimír Guštafik.



Ak sa dážď zmení na búrku alebo krupobitie, vodiči by nemali zvyšovať rýchlosť v snahe dôjsť čo najskôr do cieľa. Prudký dážď by mal totiž zhoršovať stav vozovky, ovládateľnosť vozidla a znižovať viditeľnosť, pričom problém môžu ďalej zhoršiť letné pneumatiky na vozidle. "V prípade, ak je intenzita lejaka a krupobitia skutočne vysoká, znížte rýchlosť na minimum, zapnite svetlá výstražného znamenia a podľa možnosti zaparkujte vozidlo na najbližšom bezpečnom mieste mimo vozovky," uzavrel Guštafik.