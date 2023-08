D&B: Za tri mesiace kúpili zahraniční podnikatelia u nás 664 firiem

Bratislava 5. augusta - Zahraničných podnikateľov, ktorí vlastnia na Slovensku firmy, pribúda. Kým na konci marca tohto roka mali zahraniční majitelia vo svojich rukách celkovo 56.944 firiem, v júli tohto roka to už bolo 57.608 spoločností. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet (D&B), ktorá pravidelne mapuje dáta a informácie o tom, do akých zahraničných rúk prechádzajú slovenské spoločnosti.



Najviac slovenských spoločností podľa D&B vlastnia majitelia z okolitých krajín - Českej republiky, Maďarska a Rakúska. Podnikatelia z Českej republiky aktuálne ovládajú 14.056 firiem, pričom v marci to predstavovalo 13.838. Podľa D&B hrajú v prospech českých podnikateľov predovšetkým historické väzby a teritoriálna blízkosť, ale aj slabá jazyková bariéra a podobná ekonomická situácia v oboch krajinách.



Nasledujú podnikatelia z Maďarska, ktorí vlastnia na Slovensku 12.112 spoločností. Občania Rakúska na Slovensku ovládajú 4167 spoločností, pričom päticu najčastejšie zastúpených vlastníkov uzatvárajú Ukrajinci (2663) a Nemci (2393). Medzi top 10 sa však zaraďujú aj vlastníci z Poľska, ktorí na Slovensku vlastnia 2228 firiem, nasledujú talianski podnikatelia s 2140 spoločnosťami či rumunskí majitelia, ktorí ovládajú 1501 firiem. Zastúpenie na Slovensku však majú aj podnikatelia z Veľkej Británie (1347) či zo Spojených štátov amerických (1256).



Dáta Dun & Bradstreet zároveň ukázali, že vlastnícke zastúpenie majú na Slovensku aj podnikatelia z krajín ako Kongo, Grenada, Senegal, Chile, Island či Sýria.