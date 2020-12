Boeing dodal prvé lietadlo 737 MAX spoločnosti United Airlines

Seattle 9. decembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v utorok (8. 12.) dodal leteckej spoločnosti United Airlines prvý stroj 737 MAX za 21 mesiacov. Umožnilo to rozhodnutie amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA), ktorý minulý mesiac povolil návrat tohto lietadla do prevádzky, po približne 20 mesiacoch od jeho uzemnenia.



Letecká spoločnosť vykoná niektoré úpravy lietadla na letisku Seattle-Tacoma a do konca týždňa má stroj odletieť na základňu United v texaskom Houstone.



United zatiaľ nebudú prepravovať cestujúcich v novom stroji MAX. Spoločnosť plánuje zaradiť lietadlo do "služby" až v 1. štvrťroku 2021, pravdepodobne vo februári.



„Keďže začíname dostávať od spoločnosti Boeing dodávky 737 MAX, každé lietadlo skontrolujeme, vyžadujeme, aby naši piloti absolvovali ďalší výcvik skontrolovaný a schválený FAA, a vykonáme testovacie lety predtým, ako zaradíme tieto lietadlá do prevádzky,“ povedal hovorca United Frank Benenati. Dodal, že letecká spoločnosť čoskoro zverejní konkrétnejší harmonogram.



Piloti United Airlines absolvujú výcvik na letových simulátoroch spoločností v Denveri. Po zaradení strojov do prevádzky budú lietať zo základní v Denveri a Houstone.



Aerolínie so sídlom v Chicagu mali v prevádzke 14 strojov typu MAX pred ich uzemnením v marci 2019. A v nasledujúcich mesiacoch očakávajú po tejto prvej dodávke ďalších 15 nových lietadiel.



Konkurenčná spoločnosť American Airlines plánuje ako prvá v USA nasadiť 29. decembra model MAX na linke z Miami na newyorské letisko LaGuardia.



Prvý let Boeingu MAX na svete po 21 mesiacov je však naplánovaný na stredu v Brazílii, kde s ním miestny dopravca Gol obnoví prevádzku na vnútroštátnych linkách zo Sao Paula.