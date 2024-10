Odborový zväz IG Metall odmietol plán na zatváranie závodov v Nemecku

Wolfsburg 28. októbra (TASR) - Odborový zväz IG Metall v pondelok odmietol najnovšie plány skupiny Volkswagen na zatváranie závodov a znižovanie počtu pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Tieto bezohľadné plány predstavenstva nie sú v žiadnom prípade prijateľné a sú v rozpore so všetkým, čo sme v spoločnosti zažili za posledné desaťročia," vyhlásil Thorsten Gröger, predseda organizácie IG Metall v spolkovej krajine Dolné Sasko. Zamestnanecká rada v spoločnosti Volkswagen predtým v pondelok informovala, že koncern plánuje v Nemecku zatvoriť najmenej tri závody a zrušiť desaťtisíce pracovných miest. "Je to hlboká rana do srdca ťažko pracujúcich zamestnancov," povedal Gröger.



"Očakávame, že Volkswagen a predstavenstvo pri rokovacom stole načrtnú životaschopné koncepcie do budúcnosti namiesto fantazírovania o prepúšťaní," uzavrel predstaviteľ odborov.



Zástupcovia odborov, zamestnancov a vedenia spoločnosti sa majú v stredu (30. 10.) stretnúť na ďalšom kole rokovaní v koncernovej centrále vo Wolfsburgu. Značka Volkswagen zamestnáva v Nemecku približne 120.000 ľudí, z toho viac ako 100.000 v Dolnom Sasku.



Daniela Cavallová, šéfka zamestnaneckej rady vo Volkswagene, v pondelok potvrdila, že vedenie požaduje plošné zníženie platov o 10 % a zmrazenie ich rastu počas nasledujúcich dvoch rokov. Informáciu priniesol pôvodne počas víkendu denník Handelsblatt.



Volkswagen začiatkom septembra oznámil, že po prvý raz vo svojej histórii uvažuje o zatvorení závodov v Nemecku v rámci plánu znižovania nákladov, keďže sa snaží konkurovať ázijským rivalom. Automobilka v rámci tlaku na reštrukturalizáciu minulý mesiac takisto ukončila dlhotrvajúci systém garancie pracovných miest pre šesť svojich nemeckých závodov.